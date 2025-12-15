تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الحمل
يشعر مولود الحمل بعدم الرغبة في إنجاز أعمال جدية اليوم، وقد تميل إلى أخذ استراحة أو ممارسة نشاطات خفيفة مثل الرياضة. على الصعيد المالي، قد تواجه ضائقة بسيطة، لكن دعم أحد أفراد العائلة سيكون عونًا لك. كما تتاح لك فرصة التعرف إلى أشخاص جدد في مناسبة قريبة.
الثور
قد يمر أحد أفراد العائلة بظروف صعبة، فتسعى لدعمه بكل طاقتك. تتناغم اليوم مع شخص من برج الأسد، ويشهد الجانب العاطفي تطورات مميزة قد تتوج بهدية مفاجئة. كما يظهر أمامك مشروع سفر غير متوقع يمنحك نشاطًا وفرحًا.
الجوزاء
تشعر بطاقة قوية من التفاؤل على المستويين المهني والشخصي. ركّز على عملك خلال هذه الفترة لكسب تقدير مديرك، وحاذر الانفعال مع من يحاول استفزازك. قرار مهم ينتظرك، فتعامل معه بهدوء وحكمة.
السرطان
تسير نحو تجاوز مشكلات مهنية وعاطفية، رغم محاولة بعض الزملاء الإيقاع بك. اهتم بشريكك وامنحه المزيد من الدعم والاهتمام لتقوية العلاقة.
الأسد
تمر بفترة مليئة بالأحداث الجديدة على صعيد العمل والمنزل، والتي قد تغيّر مجرى حياتك. ستواجه بعض التحديات، لكنك قادر على التغلب عليها. قد تعود علاقة قديمة للواجهة مجددًا.
العذراء
يتطلب منك اليوم التعامل مع المشكلات خطوة خطوة لتخفيف الضغط النفسي. لا تتردد في طلب المساعدة من شخص موثوق. على الصعيد العاطفي، العلاقة مستقرة والشريك داعم لك.
الميزان
تلوح في الأفق انفراجات مهنية، فحافظ على تفاؤلك. ستصل لما تصبو إليه بفضل مثابرتك وإصرارك. الأوضاع العائلية هادئة، وقد يتحسن الوضع المالي تدريجيًا.
العقرب
تواجه بعض العراقيل صباحًا لكنها تزول مع نهاية اليوم. تحتاج لقضاء وقت مع نفسك لاستعادة طاقتك. كما تتلقى دعوات لمناسبات اجتماعية مهمّة، فاستفد من فرصة تغيير الأجواء.
القوس
قد تواجه تحديات في العمل، لكن نهايته تحمل انفراجات إيجابية. أخبار سارة في الطريق إليك. على الصعيد العاطفي، العلاقة مستقرة والشريك يقدم الدعم الكامل.
الجدي
فترة مزدحمة بالمهام قبل نهاية العام، ما يسبب شعورًا بالضغط. حاول ترتيب أولوياتك وتجنب العصبية لإتمام أعمالك بنجاح. هناك رحلة مخطط لها مسبقًا ستنعكس إيجابًا على حالتك النفسية.
الدلو 
فترة حافلة بالخير والتطورات الإيجابية، خصوصًا على الصعيد المهني. تحقق أهدافًا مهمة، لكن احرص على ضبط ردود أفعالك وتنمية شخصيتك.
الحوت
تتخلص تدريجيًا من الهموم الماضية وتحتاج للاستماع لنصائح المحيطين بك. تجنّب العناد في القرارات المهمة وادرس الأمور بعناية. الفترة القادمة تحمل فرصًا أفضل، لكن تجنب الشعور بالملل للحفاظ على توازنك النفسي.
