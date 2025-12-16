تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
7
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
منوعات
مصر.. سيدة تُقتل أثناء سرقتها
Lebanon 24
16-12-2025
|
12:21
قررت
محكمة جنايات سوهاج
في مصر اليوم الثلاثاء وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم "م.م.ف" 23 سنة عامل إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه وتحديد جلسة اليوم الخامس من شهر يناير للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل المجنى عليها "ن.ا.ا" لسرقتها بدائرة مركز طما.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز طما عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليها فى مسكنها غارقة فى دمائها مسجاة على ظهرها وبها آثار طعن، وكشفت التحريات أن المتهم وراء إرتكاب الواقعة حيث قرر سرقة المجنى عليها وتسلل ليلا إلى مسكتها وما أن شاهدته حيث قام بطعنها بمقص فى رقبتها ثم أحضر اسطوانه بوتاجاز من مطبخها وقام بحملها ورطم رأسها فى الأسطوانة حتى تأكد من وفاتها واستولى على اسطوانتين بوتاجاز ومبلغ 3 آلاف جنيه وفر هاربا.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى
محكمة الجنايات
والتى أصدرت حكمها السابق. (اليوم السابع)
