Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

بقيمة 2.27 مليون يوان صيني.. طفل يتلف تاجاً من الذهب

Lebanon 24
17-12-2025 | 01:06
Doc-P-1456391-639015667133115947.jpg
Doc-P-1456391-639015667133115947.jpg photos 0
ذكرت وسائل إعلامية صينية أن طفلا، عن غير قصد، أتلف تاجا ذهبيا بقيمة 2.27 مليون يوان صيني في متحف بكين يعود لمؤثرة التجميل تشانغ كايي وزوجها تشانغ يودونغ.
وأضافت صحيفة "سي تي يي نيوز" أن التاج الذهبي صنع يدويا على مدى ثلاثة أشهر على يد مؤثرة التجميل تشانغ كايي وزوجها تشانغ يودونغ ويبلغ وزنه كيلوغرامين.
ويحتوي التاج على 4 قراريط من الألماس، وتبلغ قيمته 2.27 مليون يوان صيني، ووصف بأنه "يرمز إلى حبهما".
وتضرر التاج عن طريق الخطأ خلال عرض مجاني في متحف فني ببكين، حيث تظهر لقطات كاميرات المراقبة طفلا صغيرا يشاهد والدته تلتقط صورا بهاتفها، ثم نفخ على واجهة العرض الزجاجية وحاول مسحها بيده، فانقلبت الواجهة فجأة، وسقط التاج معها.
على الرغم من أن القطعة مؤمّنة، إلا أن المؤثرة تعتقد أنه لا يمكن حساب قيمتها بناء على وزن الذهب فقط، وقالت: "أطلب المشورة عبر الإنترنت حول أفضل طريقة لحساب الأضرار".

وذكر المحامون أنه بالنظر إلى خصائص التاج وقيمته، كان ينبغي أن يكون صندوق العرض أكثر ثباتا وحماية، موضحين أن "غطاء العرض لم يكن مثبتا بإحكام".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لافتة "ممنوع اللمس" قد وضعت على القطعة قبل الحادث.

وأوضحت تشانغ أنها لم تكن تنوي أبدا المطالبة بتعويض من عائلة الطفل أو فضح أي شخص، فيما يخضع التاج المتضرر حاليا لتقييم الخبراء في ظل استمرار المناقشات.
