تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

من "مستر بين" إلى "الأب الوحيد"… أتكينسون في تجربة جديدة

Lebanon 24
17-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1456670-639016077287614662.jpg
Doc-P-1456670-639016077287614662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منذ إطلاقه قبل أيام، تصدّر مسلسل "رجل في مواجهة طفل" قوائم المتابعة على منصة نتفليكس، مستفيدًا من الحضور الجماهيري الواسع لبطله الممثل البريطاني روان أتكينسون، الذي يعيد توظيف كوميدياه الصامتة في قالب إنساني معاصر.

ويستعيد العمل ثيمة قريبة من مسلسل أتكينسون السابق "رجل في مواجهة نحلة"، ما عزّز التفاعل معه، غير أنّه ينتقل هذه المرّة من مطاردة نحلة إلى مواجهة غير متوقعة مع طفل رضيع، ضمن سرد سريع الإيقاع يعتمد على المفارقات وكوميديا الموقف.

يتكوّن المسلسل من أربع حلقات قصيرة، لا تتجاوز كل واحدة نصف ساعة، ويتجنّب الإطالة والحوار الزائد، مركّزًا على الضحك الممزوج بتعاطف إنساني واضح.

يؤدّي أتكينسون دور تريفور بينغلي، أب مطلّق يعيش عزلة شخصية وخيبات متراكمة، تتفاقم مع ابتعاد ابنته عنه خلال عطلة الميلاد. وفي محاولة للخروج من أزمته، يقبل عملًا طارئًا كحارس لمنزل فاخر في لندن، قبل أن تتعقّد الأمور إثر عثوره على طفل تُرك وحيدًا، وفشل محاولاته تسليمه للسلطات.

ومن هذه العقدة تنطلق سلسلة مواقف عبثية، يجد خلالها نفسه مضطرًا لرعاية طفل مشاغب يتمتّع بحضور لافت على الشاشة، مع استخدام محدود لتقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض المشاهد.

ولا يكتفي المسلسل بالكوميديا، بل يلامس قضايا الوحدة والفقر وتقلّبات الحياة، من خلال شخصيات ثانوية تعيش على هامش الرفاه الظاهر للمكان.

في المحصلة، يقدّم "رجل في مواجهة طفل" تجربة خفيفة ومباشرة، تؤكد قدرة روان أتكينسون على تجديد أدواته الكوميدية، وربط الضحك بحسّ إنساني بسيط وفعّال.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأب سمير غاوي رئيساً جديدًا لرابطة "كاريتاس لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 08:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الابن على خطى الاب: هل تنجح التجربة؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 08:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى خلال حفل إطلاق "مدرسة المواطنية": لجعل هذا المشروع تجربة ناجحة
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 08:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين تعليقا على تجربة إطلاق صاروخ "بوريفيستنيك" بالدفع النووي: الخطوة تضمن أمننا القومي
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 08:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الذكاء الاصطناعي

البريطاني

الكوميديا

الإيقاع

تريفور

الظاهر

فليكس

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:45 | 2025-12-18
Lebanon24
00:14 | 2025-12-18
Lebanon24
23:58 | 2025-12-17
Lebanon24
22:24 | 2025-12-17
Lebanon24
15:40 | 2025-12-17
Lebanon24
14:31 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24