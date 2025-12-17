تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
17-12-2025 | 22:24
توقعات الأبراج لـ برج الحمل اليوم
مهنياً: يوم مناسب لك ويتناغم مع طموحاتك، ما قد يعني خبرًا جيدًا يتبلور، وتتخلص من التخاذل والتعب النفسي.

عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مرضيًا، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.

صحياً: تقلبات الأجواء في المنزل تزيدك اضطرابًا وقلقًا، وتُضعضع تفكيرك وتشوشه.

توقعات الأبراج لـ برج الثور اليوم
مهنياً: تزداد الحظوظ هذا اليوم مع انتقال القمر إلى برجك ليشكّل مربعًا فلكيًا مع الشمس من برج الدلو، لذلك توقّع بعض الأرباح المالية.

عاطفياً: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصًا إذا كنت مقتنعًا بخطواتك المستقبلية تجاهه.

صحياً: غثيان وصداع مستمرّان قد يكونان بسبب الإرهاق وقلة النوم، توجّه إلى طبيبك.

توقعات الأبراج لـ برج الجوزاء اليوم
مهنياً: التفرد والعناد يؤديان حتمًا إلى عواقب وخيمة، فلا تقم بأي تصرف غير محسوب النتائج لأنك قد تدفع ثمنه غاليًا في المستقبل.

عاطفياً: اعتمد مع الشريك مبدأ المعاملة بالمثل، فهذا سيكون أفضل للطرفين من أجل الاستمرار في العلاقة.

صحياً: معدتك حساسة تجاه مختلف أنواع الحبوب، لذا حاول تجنبها قدر المستطاع.

توقعات الأبراج لـ برج السرطان اليوم
مهنياً: تحقق قفزة نوعية جديدة في حياتك، وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير والاعتماد عليك في المهام المستحيلة.

عاطفياً: حافظ على موضوعيتك وتيقّظك وصفاء ذهنك في علاقة تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة في حياتك العاطفية.

صحياً: تدرك بعد تأخير أنك أهملت وضعك الصحي لفترة طويلة، لكن ما زال بالإمكان التعويض.

توقعات الأبراج لـ برج الأسد اليوم
مهنياً: إن انتقال القمر إلى مواجهة برجك من الثور يجعل أخطاءك واضحة جدًا، وقد تلفت أنظار المسؤولين وترسم حولك علامات استفهام مريبة.

عاطفياً: تطورات إيجابية على الصعيد العاطفي، فكن مستعدًا لمرحلة مشرقة تعيش خلالها مع الشريك أوقاتًا رومانسية جميلة جدًا.

صحياً: تُرهق نفسك بأمور الدراسة في وقت يجب أن تستريح فيه، فخذ قسطًا من الراحة.

توقعات الأبراج لـ برج العذراء اليوم
مهنياً: يعدك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جدًا على الصعيد المهني، فتشعر بمزيد من الاستقرار في العمل على المدى الطويل.

عاطفياً: لا تتفرّد بالقرارات المستقبلية، فالشريك لن يقبل بذلك وسيطالبك بما يعتبره حقًا له، لذا من الأفضل أن تكون ليّنًا وتلبّي مطالبه.

صحياً: لا تلم الآخرين على ما وصلت إليه صحيًا، فأنت وحدك المسؤول.

توقعات الأبراج لـ برج الميزان اليوم
مهنياً: تشير الأجواء إلى اتصالات جديدة وحماسة مضاعفة وثقة بالنفس تترك انطباعًا جيدًا لدى الآخرين.

عاطفياً: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكن العقبة تكمن في معارضة الشريك الشديدة لها لأنه يراها في غير مصلحتك.

صحياً: إذا كنت تشعر بأنك في حالة صحية ممتازة فهنيئًا لك، شرط المحافظة عليها.

توقعات الأبراج لـ برج العقرب اليوم
مهنياً: تواجه صعوبات جمّة في العمل، لكنك تتخطاها قريبًا وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك.

عاطفياً: تقرر أنت والشريك اتخاذ قرارات مهمة والإقدام على خطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفًا من انهيارها في أي لحظة.

صحياً: التقلبات المهنية والعاطفية قد تصيبك بخيبة أمل وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن.

توقعات الأبراج لـ برج القوس اليوم
مهنياً: أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية، ابذل ما في وسعك للاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة.

عاطفياً: تريح الحبيب بطلباتك، ما يجعل الأجواء جيدة ولا ينذر بخطر الانفصال إذا عرفت كيف تعالج الأمور بحكمة.

صحياً: لا تنفكّ عن التفكير في وضعك الصحي، خصوصًا بعد خروجك من عارض صحي.

توقعات الأبراج لـ برج الجدي اليوم
مهنياً: تتخلص هذا اليوم من الأخطار المحدقة بك، وتكون حكيمًا في قيادة الدفّة لئلا تتورط في مشكلات أنت بغنى عنها في هذه المرحلة.

عاطفياً: شخص ما في العمل يلفت انتباهك، وتحاول التقرب منه وإقامة علاقة قد تنتهي بارتباط جدي غير متوقع.

صحياً: تخلع عنك ثوب التراخي والكسل وترتدي ثوب النشاط والحفاظ على صحة سليمة.

توقعات الأبراج لـ برج الدلو اليوم
مهنياً: لا تفرط في طاقتك الإبداعية بمشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها، وتريّث حتى تجد الوقت الملائم.

عاطفياً: لا تغامر من أجل أمور تافهة، فقد تنعكس سلبًا على العلاقة وتدفع ثمن اندفاعك غير المبرر.

صحياً: الراحة قد تكون اضطرارية أحيانًا، خصوصًا إذا جاءت بعد فترة من الضغط المتواصل في العمل.

توقعات الأبراج لـ برج الحوت اليوم
مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصًا مهنية جديدة لكنها غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والانفتاح لفهم الآخرين.

عاطفياً: قد يطرأ عنصر من الماضي يبدّل بعض المعطيات والخطط المقررة لبناء المستقبل مع الشريك، لتفادي أزمات قد تعكر صفو العلاقة.

صحياً: أبشّرك بوضع صحي مستقر نتيجة الراحة التي حصلت عليها أخيرًا.
