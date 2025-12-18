تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
أمومة غير متوقعة في القطب الشمالي
Lebanon 24
18-12-2025
|
03:19
photos
كشف باحثون في
كندا
عن ظاهرة نادرة جدًا تمثلت في تبنّي دبة قطبية شبلاً لم تلده، وذلك في شمال مقاطعة مانيتوبا بوسط البلاد.
وأوضح الباحث في
هيئة البيئة
الكندية
إيفان
ريتشاردسون، الذي يدرس الدببة
القطبية
منذ 25 عامًا، أن هذه الحالات نادرة للغاية، إذ لم تُسجّل سوى 13 حالة تبنٍّ خلال 45 عامًا.
وفي تشرين الثاني، رصد فريق البحث دبة مع شبلين قرب مدينة تشرشل المعروفة بـ"عاصمة الدببة القطبية في العالم"، يبلغ عمر أحدهما 10 أشهر والآخر 11 شهرًا.
ولاحظ الباحثون أن أحد الشبلين يحمل علامة تعريف، بينما الآخر لا يحملها، رغم أن الدبة نفسها كانت قد شوهدت قبل أشهر مع شبل واحد فقط.
وأكدت بيانات التتبع عبر أطواق مزودة بنظام تحديد المواقع والملاحظات الميدانية أن الدبة احتفظت بالشبلين معها لعدة أسابيع، في سلوك يعكس حسّ الأمومة القوي لدى الدببة القطبية.
وأشار ريتشاردسون إلى أن أعداد الدببة القطبية في غرب خليج هدسون انخفضت بنسبة 30 بالمئة خلال العقود الماضية، غير أنه شدد على عدم وجود دليل يربط بين هذه الحالة النادرة من التبني وتغير المناخ.
ويجري حاليًا فحص جيني لتحديد الأم البيولوجية للشبل المتبنّى.
