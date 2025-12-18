أمومة غير متوقعة في القطب الشمالي

كشف باحثون في عن ظاهرة نادرة جدًا تمثلت في تبنّي دبة قطبية شبلاً لم تلده، وذلك في شمال مقاطعة مانيتوبا بوسط البلاد.



وأوضح الباحث في الكندية ريتشاردسون، الذي يدرس الدببة منذ 25 عامًا، أن هذه الحالات نادرة للغاية، إذ لم تُسجّل سوى 13 حالة تبنٍّ خلال 45 عامًا.



وفي تشرين الثاني، رصد فريق البحث دبة مع شبلين قرب مدينة تشرشل المعروفة بـ"عاصمة الدببة القطبية في العالم"، يبلغ عمر أحدهما 10 أشهر والآخر 11 شهرًا.

ولاحظ الباحثون أن أحد الشبلين يحمل علامة تعريف، بينما الآخر لا يحملها، رغم أن الدبة نفسها كانت قد شوهدت قبل أشهر مع شبل واحد فقط.



وأكدت بيانات التتبع عبر أطواق مزودة بنظام تحديد المواقع والملاحظات الميدانية أن الدبة احتفظت بالشبلين معها لعدة أسابيع، في سلوك يعكس حسّ الأمومة القوي لدى الدببة القطبية.



وأشار ريتشاردسون إلى أن أعداد الدببة القطبية في غرب خليج هدسون انخفضت بنسبة 30 بالمئة خلال العقود الماضية، غير أنه شدد على عدم وجود دليل يربط بين هذه الحالة النادرة من التبني وتغير المناخ.



ويجري حاليًا فحص جيني لتحديد الأم البيولوجية للشبل المتبنّى.