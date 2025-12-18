تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

راكب يثير الذعر فوق ألاسكا.. حاول فتح باب الطائرة

Lebanon 24
18-12-2025 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1457066-639016767167262743.png
Doc-P-1457066-639016767167262743.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّهت محكمة فدرالية في الولايات المتحدة اتهامات لراكب على متن رحلة تابعة لخطوط "ألاسكا إيرلاينز" بعد محاولته فتح باب مقصورة الطائرة أثناء الرحلة، وإطلاقه عبارات أثارت الهلع بينها "لقد اختفت الأجنحة. سنموت جميعاً".

ووفق شكوى جنائية حصلت عليها مجلة "PEOPLE"، كانت الرحلة رقم 87 متجهة في 10 كانون الأول من "ديدهورس" إلى "أنكوريج"، عندما نهض الراكب كاسيان ويليام فريدريكس متجها إلى دورة المياه في مؤخرة الطائرة، ثم حاول “بعنف” فتح باب المقصورة الخلفي بعد خروجه. وتشير الشكوى إلى أن شاهدا أمسك به بعدما تمكن من تحريك ذراع الباب إلى الأعلى محاولا إيقافه.

وبحسب الإفادات، قال الراكب إنه يعتقد أنه يتعرض “لجرعة زائدة” وإنه بحاجة للاتصال بوالدته، قبل أن يسأل "كيف أكسر النافذة؟". كما كرر طلب تدخين سيجارة، وتحدث عن سماع “أصوات” وأنهم "يدفعونه"، وردد "أوقفوا الطائرة"، وزعم "إنهم غير مرئيين… يحاولون السيطرة على الطائرة".

وذكر الطاقم أنه لاحظ تمزق حزام قرب الباب وتحرك الرافعة من موضعها، فيما قال الطيار إن ضوء المؤشر في قمرة القيادة أظهر محاولة فتح الباب، موضحا أنه "من المستحيل عملياً" فتحه أثناء الطيران بسبب ضغط الهواء، لكن تحريك الذراع كان قد يؤدي إلى فتح مزلق الطوارئ داخل الطائرة بما قد يسبب أذى للركاب.

وأشار الطيار إلى أن الطاقم تواصل مع مسعف تابع للشركة على الأرض وجرى التفكير بتحويل المسار إلى "فيربانكس"، لكن الطائرة كانت على بعد نحو 18 دقيقة من الهبوط في "أنكوريج"، فتمت متابعة الرحلة. وبعد الهبوط، أفادت الشكوى أن الراكب اعتذر وبدا أكثر هدوءا عند اقتياده خارج الطائرة.

وأظهرت الوثيقة أيضا أنه خلال تلقيه العلاج في مستشفى "بروفيدنس"، قال الراكب لطبيب إنه كان يشرب الكحول خلال "9 إلى 10 أيام" وكان "يرى ويسمع أشياء غريبة" ولا يتذكر "العامين الماضيين" من حياته، وذكر أنه يتناول "ترازودون".

وبحسب وثيقة محكمة بتاريخ 16 كانون الأول، وُجهت إلى فريدريكس تهمة "التدخل في مهام أفراد طاقم الطائرة والمضيفين". وأكدت الشركة لاحقا أنه مُنع من السفر على متن "ألاسكا إيرلاينز"، وقال متحدث باسمها إنهم يشكرون الطاقم على "احترافيتهم" ويعتذرون للركاب عن أي قلق سببه الحادث. (بيبول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تمساح يثير الذعر في مصر… والمفاجأة في طوله!
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فوضى على متن طائرة... ما فعله راكب بقاصرين مُرعب
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"الطاقة" تعلن فتح باب الترشيح لستة أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة كهرباء لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو:الاتصال يعني فتح باب الحوار بين دولتينا ونحن نرحب بالحوار من أجل السلام ونرحب بالدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 20:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

إيرلاينز

فيربانكس

✨ الخلف

ويليام

يان وي

الكحول

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
12:44 | 2025-12-18
Lebanon24
11:48 | 2025-12-18
Lebanon24
11:02 | 2025-12-18
Lebanon24
09:07 | 2025-12-18
Lebanon24
08:38 | 2025-12-18
Lebanon24
08:37 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24