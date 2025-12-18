تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

بعد إدراجه في "اليونيسكو"… المغرب يطلق مهرجان "أقدم قفطان"

Lebanon 24
18-12-2025 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1457119-639016838800645750.webp
Doc-P-1457119-639016838800645750.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أقل من أسبوع على إدراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى "اليونيسكو"، نظّم المغرب مهرجان "أقدم قفطان" لتعزيز إشعاع هذا الموروث، عقب الجدل الذي أُثير حول أحقية انتسابه.

واحتضن فضاء باب الوداية في الرباط النسخة الأولى من المهرجان الذي نظمته الجمعية المغربية للثقافة والتراث، وافتُتح بدقيقة صمت لضحايا فيضانات آسفي، تلاها عزف النشيد الوطني.

وأكد الكاتب العام بالنيابة لقطاع الثقافة صلاح الدين عبقري أن إدراج القفطان في «اليونيسكو» يشكّل محطة مفصلية في حماية الهوية الوطنية، باعتباره نتاجًا اجتماعيًا وثقافيًا وحرفيًا توارثته الأجيال.

وتضمّن البرنامج عرضًا توثيقيًا لأنماط القفطان المغربي في مختلف المناطق، أعقبه عرض أزياء لقفاطين تقليدية قديمة أبرزت غنى التراث وتنوّعه.

من جهتها، شددت رئيسة الجمعية المنظمة بشرى النقرة على أن المهرجان يهدف إلى إبراز القيمة التاريخية والجمالية للقفطان وتسليط الضوء على دور الحرفيين في صون هذا الفن الأصيل.

واختُتم الحدث بوصلة غنائية قدّمتها الفنانة جايلان وسط تفاعل الحضور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجرتق" السوداني يدخل العالمية عبر بوابة اليونيسكو
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري اطلعت على تحضيرات "مهرجان الميلاد"
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
منى زكي تُعبّر عن سعادتها بعرض فيلم "الست" في مهرجان مراكش
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مهرجان "بيروت ترنم" ينطلق اليوم: هوية ثقافية متجدّدة
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الجمعية المغربية

جمعية المنظمة

صلاح الدين

دقيقة صمت

النيابة

من جهته

المغربي

المغرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
14:59 | 2025-12-18
Lebanon24
13:56 | 2025-12-18
Lebanon24
11:48 | 2025-12-18
Lebanon24
11:02 | 2025-12-18
Lebanon24
10:42 | 2025-12-18
Lebanon24
09:07 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24