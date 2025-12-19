نزهة صباحية تنقذ 31 شخصًا من كارثة في تركيا

تحوّلت نزهة صباحية اعتيادية لسيدة مسنّة في ولاية بورصة إلى عامل حاسم حال دون وقوع كارثة إنسانية، بعدما قاد انتباهها المبكر إلى كشف خطر إنشائي وشيك أنقذ حياة 31 شخصًا.



وفي حي نيلوفر، انهار جدار استنادي وممر مشاة خلف " " وبالقرب من دورة لتحفيظ القرآن، إلا أن الحادث وقع بعد ساعات من إخلاء الموقع بالكامل، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.



وبحسب المعطيات، لاحظت السيدة أثناء ممارستها رياضة المشي تشققات وانزلاقًا غير طبيعي في الجدار والممر العلوي، فسارعت إلى التحذير عبر الاتصال بدار الإفتاء في المنطقة.



وعلى الأثر، تحرّكت فرق الشرطة والإطفاء والبلدية إلى المكان، حيث أُغلق الطريق فورًا بعد تقييم أولي أكد خطورة الوضع واحتمال الانهيار في أي لحظة.



وبإجراء احترازي عاجل، جرى إخلاء دورة تحفيظ القرآن الملحقة بالمسجد، والتي كانت تضم 31 شخصًا، بينهم 16 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات و15 امرأة من الكادر التعليمي، كما أُغلق مؤقتًا أمام المصلين.



وبعد نحو عشر ساعات من البلاغ، انهار الجدار والممر داخل المنطقة المعزولة، متسببين بأضرار مادية جسيمة طالت مبنى وأجزاء من المسجد، من دون وقوع خسائر بشرية.



وأكدت الجهات المختصة، عقب عمليات التفتيش، خلوّ الموقع من أي أشخاص تحت الأنقاض، فيما أشاد أهالي الحي وإدارة المسجد بيقظة السيدة وسرعة استجابة الفرق المعنية، معتبرين أن البلاغ المبكر جنّب المنطقة مأساة محققة.





Advertisement