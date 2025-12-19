تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

نزهة صباحية تنقذ 31 شخصًا من كارثة في تركيا

Lebanon 24
19-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1457549-639017675199785956.jpg
Doc-P-1457549-639017675199785956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحوّلت نزهة صباحية اعتيادية لسيدة مسنّة في ولاية بورصة التركية إلى عامل حاسم حال دون وقوع كارثة إنسانية، بعدما قاد انتباهها المبكر إلى كشف خطر إنشائي وشيك أنقذ حياة 31 شخصًا.

وفي حي نيلوفر، انهار جدار استنادي وممر مشاة خلف مسجد "مولانا" وبالقرب من دورة لتحفيظ القرآن، إلا أن الحادث وقع بعد ساعات من إخلاء الموقع بالكامل، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وبحسب المعطيات، لاحظت السيدة أثناء ممارستها رياضة المشي تشققات وانزلاقًا غير طبيعي في الجدار والممر العلوي، فسارعت إلى التحذير عبر الاتصال بدار الإفتاء في المنطقة.

وعلى الأثر، تحرّكت فرق الشرطة والإطفاء والبلدية إلى المكان، حيث أُغلق الطريق فورًا بعد تقييم أولي أكد خطورة الوضع واحتمال الانهيار في أي لحظة.

وبإجراء احترازي عاجل، جرى إخلاء دورة تحفيظ القرآن الملحقة بالمسجد، والتي كانت تضم 31 شخصًا، بينهم 16 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات و15 امرأة من الكادر التعليمي، كما أُغلق المسجد مؤقتًا أمام المصلين.

وبعد نحو عشر ساعات من البلاغ، انهار الجدار والممر داخل المنطقة المعزولة، متسببين بأضرار مادية جسيمة طالت مبنى الدورة وأجزاء من المسجد، من دون وقوع خسائر بشرية.

وأكدت الجهات المختصة، عقب عمليات التفتيش، خلوّ الموقع من أي أشخاص تحت الأنقاض، فيما أشاد أهالي الحي وإدارة المسجد بيقظة السيدة وسرعة استجابة الفرق المعنية، معتبرين أن البلاغ المبكر جنّب المنطقة مأساة محققة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مشروع "لونا".. موجز صباحي شخصي من "ميتا" ينافس "شات جي بي تي"
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد غير متوقعة.. وصفة صباحية لجسم صحي
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. طائرة أميركية تنجو من كارثة في الجو
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة سومطرة.. أكثر من ألف قتيل ومليون نازح
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

التركية

مولانا

الدورة

التركي

المسجد

تركيا

الترك

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2025-12-20
Lebanon24
02:54 | 2025-12-20
Lebanon24
01:00 | 2025-12-20
Lebanon24
23:00 | 2025-12-19
Lebanon24
16:00 | 2025-12-19
Lebanon24
14:00 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24