منوعات
رحلة استجمام تنتهي بمأساة.. وفاة زوجين بطريقة مروعة هذا ما حصل معهما
Lebanon 24
20-12-2025
|
01:00
photos
0
بطريقة مروعة، توفي زوجان بعد احتجازهما داخل غرفة ساونا خاصة أثناء اندلاع حريق مروّع في العاصمة
اليابانية
طوكيو
.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن نظام الإنذار في منشأة "ساونا تايغر" كان متوقفاً عن العمل منذ نحو عامين، كما تحقق الشرطة في احتمال تعطل مقبض باب غرفة الساونا، ما أدى إلى احتجاز الزوجين داخلها. وتم التعرف على الضحيتين وهما
يوكو
ماتسودا (37 عاماً) وزوجها ماساناري ماتسودا (36 عاماً).
وتلقت
إدارة الإطفاء
بلاغ الحريق، وعند وصول الفرق، عُثر على مقبض باب الساونا ملقى على الأرض. ووجدت فرق الطوارئ الزوجين منهارين على أرضية الغرفة، وكانت رؤوسهما قريبة من الباب، ونُقلا إلى المستشفى إلا أنهما فارقا الحياة لاحقًا متأثرين بإصاباتهما، وفقاً لما ورد في "ذا صن".
وكشفت المعاينات الطبية أن الزوج أصيب بحروق في كلتا كتفيه وأجزاء من جسده، فيما تعرضت الزوجة لحروق في كتفها الأيمن، فيما رجّح تقرير تشريح الجثتين أن سبب الوفاة ناجم عن الحروق أو فرط الحرارة داخل الغرفة.
وأوضحت التحقيقات أن الحريق قد اندلع نتيجة احتكاك منشفة بأحجار الساونا الساخنة، قبل أن يمتد إلى المقاعد والجدران، فيما كان نظام الإنذار معطّلًا، وتمت إزالة غطاء زر الطوارئ، ما رجح أن الزوجين ضغطا عليه بلا جدوى في محاولة لطلب المساعدة.
