فيديو أثار جدلاً... فنان عربيّ خلع ملابسه على المسرح خلال غنائه!

#السودان| أثارت واقعة خلع محمد تروس لبعض ملابسه خلال فعالية لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة في كمبالا موجة استهجان واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين معارضين اعتبروا الخطوة تصرفًا غير لائق، ومؤيدين رأوا فيها أسلوبًا صادمًا يعبّر عن الانفتاح الفني ودور الفن… pic.twitter.com/brn98qBYYQ
— Sudan News 🇸🇩 (@Sudan_tweet) December 22, 2025
#السودان| أثارت واقعة خلع محمد تروس لبعض ملابسه خلال فعالية لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة في كمبالا موجة استهجان واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين معارضين اعتبروا الخطوة تصرفًا غير لائق، ومؤيدين رأوا فيها أسلوبًا صادمًا يعبّر عن الانفتاح الفني ودور الفن… pic.twitter.com/brn98qBYYQ