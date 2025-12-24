فيديو أثار جدلاً... فنان عربيّ خلع ملابسه على المسرح خلال غنائه!

أقدم الممثل السوداني محمد على خلع جزء من ملابسه، خلال حفل أحياه للجالية السودانية في العاصمة الأوغندية كمبالا، ما أثار الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ.



وعبّر تروس عن تضامنه مع السودانيين، وقال أمام الجمهور الذي كان يحضر الحفل: "أنا فنان أبحث عن الحرية منذ سنين". (الامارات 24)

#السودان| أثارت واقعة خلع محمد تروس لبعض ملابسه خلال فعالية لإحياء ذكرى المجيدة في كمبالا موجة استهجان واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين معارضين اعتبروا الخطوة تصرفًا غير لائق، ومؤيدين رأوا فيها أسلوبًا صادمًا يعبّر عن الانفتاح الفني ودور الفن… pic.twitter.com/brn98qBYYQ — Sudan News 🇸🇩 (@Sudan_tweet) December 22, 2025