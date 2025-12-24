تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

فيديو أثار جدلاً... فنان عربيّ خلع ملابسه على المسرح خلال غنائه!

Lebanon 24
24-12-2025 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1459617-639022415851102062.jpg
Doc-P-1459617-639022415851102062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم الممثل السوداني محمد تروس على خلع جزء من ملابسه، خلال حفل أحياه للجالية السودانية في العاصمة الأوغندية كمبالا، ما أثار الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ.
 
وعبّر تروس عن تضامنه مع السودانيين، وقال أمام الجمهور الذي كان يحضر الحفل: "أنا فنان أبحث عن الحرية منذ سنين". (الامارات 24)
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سقط أرضاً وطلب المساعدة... شاهدوا ما حصل مع فنان شاب خلال غنائه على المسرح
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 11:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يثير الجدل بتصريحات عن زوجته: تحدث عن ملابسها الداخلية!
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 11:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار منع هيفا وهبي عن الغناء يثير جدلاً قانونيًا ودستوريًا في مصر
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 11:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو أثار ضجّة... ما حقيقة إنضمام فنان عربيّ للقتال مع روسيا؟
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 11:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

منوعات

ثورة ديسمبر

داني محمد

الامارات

محمد ترو

السودان

سوداني

تروس

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-25
Lebanon24
04:19 | 2025-12-25
Lebanon24
04:11 | 2025-12-25
Lebanon24
03:56 | 2025-12-25
Lebanon24
03:18 | 2025-12-25
Lebanon24
02:23 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24