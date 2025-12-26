تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بالصورة.. أصغر "بابا نويل"

Lebanon 24
26-12-2025 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1460241-639023679551685959.png
Doc-P-1460241-639023679551685959.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكّن الفنان الروسي فلاديمير أنيسكين، من مدينة نوفوسيبيرسك، من إنجاز مجموعة تماثيل مصغّرة احتفالاً برأس السنة، بينها أصغر تمثال لـ"بابا نويل" في روسيا، إذ لا يتجاوز ارتفاعه 1.4 ملم، أي أصغر من نصف حبة خشخاش.

كما صنع أنيسكين تمثالاً دقيقاً لموظ أطلق عليه اسم "لوسيك"، ووضع المنمنمتين داخل ثقب إبرة ذهبية، بحسب ما نشر عبر قناته على تطبيق "تلغرام".

وأوضح الفنان أن إنجاز هذه الأعمال استغرق بين 10 و12 يوماً، لافتاً إلى أن أصعب مرحلة كانت تشكيل قرون الموظ، والتي احتاجت أياماً من العمل الدقيق. وأضاف أن تمثال الموظ جاء كهدية لزوجته التي تحب جمع تماثيل الحيوانات الصغيرة بمناسبة العام الجديد.

وتُصنع التماثيل من صبغة خاصة خضعت لمعالجة دقيقة، على أن تُعرض لاحقاً في متحف المنمنمات الدقيقة بمدينة سانت بطرسبورغ، الذي يستعد للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسه.

ويُعرف أنيسكين بأعماله شديدة الدقة، إذ سبق أن أنجز سلسلة لوحات مصغرة على بذور القرع تُظهر حيوانات وأسماكاً، كما وضع شخصيات فيلم الرسوم المتحركة "القط الصغير غاف" داخل ثقب إبرة بارتفاع لا يتجاوز 1 ملم، وصنع نسخة مصغّرة من لوحة ليوناردو دا فينشي "مادونا ليتا" بأبعاد 12×10 ملم داخل إطار ذهبي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب لطفلين: نُريد التأكد من أن بابا نويل "الشرير" لم يتسلل إلى بلادنا
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أصغر حكام البطولة يدير لقاء المغرب ومالي في "كأس أفريقيا 2025"
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جدلٌ كبيرٌ... الشرطة الإسرائيليّة اعتقلت "بابا نويل"
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بقبعة "بابا نويل"... أوباما فاجأ مجموعة من التلاميذ!
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:10:47 Lebanon 24 Lebanon 24

ليوناردو دا فينشي

بابا نويل

فلاديمير

ليوناردو

بطرسبورغ

ليونارد

مادونا

تلغرام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
13:16 | 2025-12-26
Lebanon24
13:12 | 2025-12-26
Lebanon24
10:39 | 2025-12-26
Lebanon24
10:15 | 2025-12-26
Lebanon24
07:55 | 2025-12-26
Lebanon24
00:43 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24