منوعات
بالصورة.. أصغر "بابا نويل"
Lebanon 24
26-12-2025
|
10:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكّن الفنان الروسي
فلاديمير
أنيسكين، من مدينة نوفوسيبيرسك، من إنجاز مجموعة تماثيل مصغّرة احتفالاً برأس السنة، بينها أصغر تمثال لـ"
بابا نويل
" في
روسيا
، إذ لا يتجاوز ارتفاعه 1.4 ملم، أي أصغر من نصف حبة خشخاش.
كما صنع أنيسكين تمثالاً دقيقاً لموظ أطلق عليه اسم "لوسيك"، ووضع المنمنمتين داخل ثقب إبرة ذهبية، بحسب ما نشر عبر قناته على تطبيق "
تلغرام
".
وأوضح الفنان أن إنجاز هذه الأعمال استغرق بين 10 و12 يوماً، لافتاً إلى أن أصعب مرحلة كانت تشكيل قرون الموظ، والتي احتاجت أياماً من العمل الدقيق. وأضاف أن تمثال الموظ جاء كهدية لزوجته التي تحب جمع تماثيل الحيوانات الصغيرة بمناسبة العام الجديد.
وتُصنع التماثيل من صبغة خاصة خضعت لمعالجة دقيقة، على أن تُعرض لاحقاً في متحف المنمنمات الدقيقة بمدينة
سانت
بطرسبورغ
، الذي يستعد للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسه.
ويُعرف أنيسكين بأعماله شديدة الدقة، إذ سبق أن أنجز سلسلة لوحات مصغرة على بذور القرع تُظهر حيوانات وأسماكاً، كما وضع شخصيات فيلم الرسوم المتحركة "القط الصغير غاف" داخل ثقب إبرة بارتفاع لا يتجاوز 1 ملم، وصنع نسخة مصغّرة من لوحة
ليوناردو دا فينشي
"
مادونا
ليتا" بأبعاد 12×10 ملم داخل إطار ذهبي.
