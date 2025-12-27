تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
منوعات
في مطار عربي.. هكذا حاول 4 ركاب تهريب كمية كبيرة من المخدرات
Lebanon 24
27-12-2025
|
03:00
أحبط أمن
مطار القاهرة
الجوي محاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش بعد اكتشافه حيلة 4 ركاب لإخفاء المخدر.
وتمكن رجال
الجمارك
من ضبط تشكيل من 4 ركاب مصريين وبحوزتهم ما يقارب 11.5 كيلو حشيش مُصنع، جرى إخفاؤها داخل عبوات بها بعض "المعسل" المستخدم في تدخين "الشيشة".
وتضمنت تفاصيل الواقعة محاولة 4 ركاب مصريين، إنهاء الإجراءات الجمركية بعد عودتهم على متن رحلة الخطوط
الإماراتية
القادمة
من دبي، لكن الأمن اشتبه في أحد الركاب كثير التردد على
المطار
، وتم تفتيش الحقائب من خلال جهاز الفحص بالأشعة فاشتبه بوجود مواد عضوية داخل عبوات "المعسل" .
وبتفتيش الحقائب يدويا، ضبط رجال الجمارك 4 عبوات فيها مواد وردية اللون يشتبه أن تكون مواد مخدرة مع بعض المعسل.
وفي وقت متزامن أوقف الأمن راكبا آخر في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتكرر نفس الأمر معه، بعد الاشتباه في أمره بسبب سفره في فترات متقاربة، وجرى تفتيش حقائبه بجهاز الفحص بالأشعة ليكتشف الأمر ذاته، وعثر رجال الأمن على نفس المادة المخدرة.
كما تم ضبط راكبين آخرين بحوزة كل منهما عبوة بنفس المادة، والتي أكد رجال
إدارة مكافحة المخدرات
بمطار
القاهرة
أنها مادة بودر الحشيش المخدر.
وتم إحالة المتهمين إلى
النيابة العامة
.
