في مطار عربي.. هكذا حاول 4 ركاب تهريب كمية كبيرة من المخدرات

أحبط أمن الجوي محاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش بعد اكتشافه حيلة 4 ركاب لإخفاء المخدر.وتمكن رجال من ضبط تشكيل من 4 ركاب مصريين وبحوزتهم ما يقارب 11.5 كيلو حشيش مُصنع، جرى إخفاؤها داخل عبوات بها بعض "المعسل" المستخدم في تدخين "الشيشة".وتضمنت تفاصيل الواقعة محاولة 4 ركاب مصريين، إنهاء الإجراءات الجمركية بعد عودتهم على متن رحلة الخطوط من دبي، لكن الأمن اشتبه في أحد الركاب كثير التردد على ، وتم تفتيش الحقائب من خلال جهاز الفحص بالأشعة فاشتبه بوجود مواد عضوية داخل عبوات "المعسل" .وبتفتيش الحقائب يدويا، ضبط رجال الجمارك 4 عبوات فيها مواد وردية اللون يشتبه أن تكون مواد مخدرة مع بعض المعسل.وفي وقت متزامن أوقف الأمن راكبا آخر في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتكرر نفس الأمر معه، بعد الاشتباه في أمره بسبب سفره في فترات متقاربة، وجرى تفتيش حقائبه بجهاز الفحص بالأشعة ليكتشف الأمر ذاته، وعثر رجال الأمن على نفس المادة المخدرة.كما تم ضبط راكبين آخرين بحوزة كل منهما عبوة بنفس المادة، والتي أكد رجال بمطار أنها مادة بودر الحشيش المخدر.وتم إحالة المتهمين إلى .