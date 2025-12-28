تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
متفرقات
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات
اكتشاف علمي يفاجئ الباحثين: الحيتان الحدباء تسمع أصواتًا أعلى مما كان يُعتقد
Lebanon 24
28-12-2025
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكّن فريق بحثي من
أستراليا
والولايات المتحدة، للمرة الأولى عمليًا، من قياس حدة السمع لدى الحيتان الحدباء، ليتبيّن أنها قادرة على سماع أصوات عالية التردد تصل إلى 22 كيلوهرتز ومن مسافات بعيدة، خلافًا لما كان يُعتقد سابقًا.
وأكدت الدراسة أن الحيتان البالينية عمومًا تمتلك نطاق سمع أوسع بكثير من التقديرات التشريحية القديمة، ما يغيّر الفهم العلمي لتفاعلها مع بيئتها الصوتية.
وقاد البحث فريق من
جامعة كوينزلاند
ركّز على حيتان حدباء قبالة السواحل الشرقية لأستراليا، حيث اعتمد العلماء منهجًا سلوكيًا لرصد استجابة الحيتان لسلسلة أصوات بترددات ومستويات مختلفة، بما يشبه اختبارات السمع لدى الأطفال.
وأظهرت النتائج أن الحيتان تستجيب بشكل أفضل للأصوات بين 1 و4 كيلوهرتز، لكنها قادرة أيضًا على سماع ترددات منخفضة جدًا تقارب 80
هرتز
، إضافة إلى أصوات عالية التردد صادرة عن السونار والأنشطة البشرية حتى 22 كيلوهرتز.
واعتبر الباحثون أن هذه النتائج تشكّل تطورًا مهمًا في فهم تأثير الضوضاء الصناعية، مثل حركة السفن وأجهزة السونار، على سلوك الحيتان وهجراتها، وتشدد على ضرورة توسيع معايير حمايتها من التلوث الصوتي البحري.
