تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

اكتشاف علمي يفاجئ الباحثين: الحيتان الحدباء تسمع أصواتًا أعلى مما كان يُعتقد

Lebanon 24
28-12-2025 | 00:21
A-
A+
Doc-P-1460777-639025033242541061.jpg
Doc-P-1460777-639025033242541061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكّن فريق بحثي من أستراليا والولايات المتحدة، للمرة الأولى عمليًا، من قياس حدة السمع لدى الحيتان الحدباء، ليتبيّن أنها قادرة على سماع أصوات عالية التردد تصل إلى 22 كيلوهرتز ومن مسافات بعيدة، خلافًا لما كان يُعتقد سابقًا.

وأكدت الدراسة أن الحيتان البالينية عمومًا تمتلك نطاق سمع أوسع بكثير من التقديرات التشريحية القديمة، ما يغيّر الفهم العلمي لتفاعلها مع بيئتها الصوتية.

وقاد البحث فريق من جامعة كوينزلاند ركّز على حيتان حدباء قبالة السواحل الشرقية لأستراليا، حيث اعتمد العلماء منهجًا سلوكيًا لرصد استجابة الحيتان لسلسلة أصوات بترددات ومستويات مختلفة، بما يشبه اختبارات السمع لدى الأطفال.

وأظهرت النتائج أن الحيتان تستجيب بشكل أفضل للأصوات بين 1 و4 كيلوهرتز، لكنها قادرة أيضًا على سماع ترددات منخفضة جدًا تقارب 80 هرتز، إضافة إلى أصوات عالية التردد صادرة عن السونار والأنشطة البشرية حتى 22 كيلوهرتز.

واعتبر الباحثون أن هذه النتائج تشكّل تطورًا مهمًا في فهم تأثير الضوضاء الصناعية، مثل حركة السفن وأجهزة السونار، على سلوك الحيتان وهجراتها، وتشدد على ضرورة توسيع معايير حمايتها من التلوث الصوتي البحري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أصوات الانفجارات التي تُسمَع في الجنوب ناجمة عن مناورة ينفّذها الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية-الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات انفجارات تسمع في الجنوب.. هذه طبيعتها
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": أصوات تفجيرات تسمع في مدينة طرابلس مصدرها حقل رماية تربل
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات انفجارات تُسمع في الناقورة.. هذا مصدرها
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الولايات المتحدة

جامعة كوينزلاند

جامعة كوينز

أستراليا

البشري

العلم

جامع

كوين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:23 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:21 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:24 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-28
Lebanon24
07:23 | 2025-12-28
Lebanon24
04:49 | 2025-12-28
Lebanon24
03:21 | 2025-12-28
Lebanon24
01:24 | 2025-12-28
Lebanon24
23:13 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24