"سنو وايت" قبل العرض… فيلم ديزني يتحول إلى ساحة صراع سياسي وثقافي

قبل عرضه عالميًا، تحوّل فيلم Snow White بنسخته الواقعية إلى محور جدل واسع تخطّى الإطار الفني، ليشمل قضايا الهوية والسياسة والتمثيل.



الجدل بدأ مع اختيار راشيل زيغلر، ذات الأصول اللاتينية، للدور ، وما رافقه من انتقادات وصلت إلى التنمّر العنصري. ثم تصاعد بعد تصريحاتها المؤيدة للفلسطينيين، مقابل مواقف الداعمة لإسرائيل، ما زجّ بالفيلم في سجال سياسي محتدم على مواقع التواصل.



كما أثارت تعديلات القصة الأصلية اعتراضات إضافية، خصوصًا استبدال الأقزام بمخلوقات سحرية عبر المؤثرات البصرية، وهو ما اعتبره ممثلون من ذوي القامة القصيرة إقصاءً لهم عن فرص التمثيل. ولم يسلم الفيلم من انتقادات فنية مبكرة طالت المؤثرات والأغاني.



تسويقيًا، خفّفت من زخم الأول لتجنّب التصعيد، ورغم توقع إيرادات افتتاحية تقارب 50 مليون دولار، يبقى الرقم دون مستوى الطموح لفيلم تجاوزت ميزانيته 200 مليون. وهكذا، يواجه Snow White اختبارًا حقيقيًا: إمّا تجاوز ، أو السقوط ضحية الجدل.

