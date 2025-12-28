تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جريمة مروعة.. خطف وقتل طفلة وضبط المتهمة
Lebanon 24
28-12-2025
|
16:08
ألقت
الأجهزة الأمنية
بالغربية في مصر، القبض على المتهمة بخطف طفلة صغيرة وقتلها والتخلص من الجثة بوضعها داخل جوال وإلقائه في الأراضي الزراعية بمركز قطور.
تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، بلاغا باختفاء طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات في ظروف غامضة بقرية العتوة مركز قطور.
وبتكثيف جهود البحث تم العثور على الجثة داخل جوال بأرض زراعية، ونجحت جهود البحث في تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهي جارة أسرة المجني عليها، حيث قامت باستدراجها وقلتها والتخلص من الجثة، بوضعها في جوال وزعمت أن بداخله دواجن نافقة وفي طريقها للتخلص منها، وتم اكتشاف أنها جثة الطفلة، تم ضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. (اليوم السابع)
