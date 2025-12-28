تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
28-12-2025 | 23:00
الحمل
اليوم، ثق بنفسك، ولكن تجنّب التسلط على الآخرين. عاطفيًا، قد تلتقي شخصًا يشاركك الحماس، وربما تبدأ علاقة جديدة. مهنيًا، فرص مالية غير متوقعة قد تأتيك، أو قد تستعيد مبلغًا مفقودًا. صحيًا، احرص على الراحة واتباع الاحتياطات ضد الحساسية والفيروسات.
الثور
تشعر بالثقة والسعادة، وتترك انطباعًا إيجابيًا على الآخرين. عاطفيًا، ستجد الدعم من شريكك رغم الانشغالات. مهنيًا، التواصل العميق مع زملائك يعزز علاقات العمل ويُحسّن الأداء. صحيًا، مارس الرياضة مثل السباحة أو اليوغا لتقوية جسمك ورئتيك.
الجوزاء
اليوم مثالي لبذل الجهد لتحقيق أهدافك، وقد تجني قريبًا مكافآت كبيرة. عاطفيًا، قد تبدأ علاقة جديدة طالما حلمت بها. مهنيًا، احرص على ضبط أعصابك عند الخلافات لتجنب التوتر. صحيًا، ستشعر بطاقة ذهنية وجسدية مرتفعة، مناسبة للرياضات التنافسية.
السرطان
حاول التروي قبل اتخاذ أي قرارات مهمة. عاطفيًا، الأفضل تأجيل القرارات الحاسمة لتجنب التسرع. مهنيًا، قد تبرز فرصة لزيادة الدخل اليوم. صحيًا، جرب التدليك أو العلاج بالروائح، ومارس الرياضة لتقليل التوتر وتحسين اللياقة.
الأسد
قد تشعر بالإحباط إذا لم يُقدّر الآخرون اقتراحاتك. عاطفيًا، الالتزامات قد تؤثر على حياتك العاطفية. مهنيًا، كن حذرًا عند اتخاذ قرارات الشراكة المهمة. صحيًا، احمِ نفسك من العدوى واعتن بصحتك.
العذراء
اليوم قد يشهد تجربة مفاجئة تغيّر نظرتك للأمور. عاطفيًا، ستُختبر قوة حبك والتزامك. مهنيًا، ركّز على إدارة ميزانيتك والتغلب على المخاوف المالية. صحيًا، ستجد طرقًا فعّالة للتعامل مع المشكلات الصحية المزمنة.
الميزان
اليوم يُنصح بالالتزام بالأساليب المجربة في العمل. عاطفيًا، خصص وقتًا لشريكك لاستعادة اللحظات الممتعة. مهنيًا، قد تبني شراكات ناجحة تؤدي إلى نتائج مرضية. صحيًا، لاحظ نتائج جهودك في الحفاظ على نظام غذائي صحي.
العقرب
قد يحاول منافسوك عرقلة تقدمك، لكنك ستتغلب عليهم بسهولة. عاطفيًا، الوقت مناسب لإظهار الاهتمام بشريكك. مهنيًا، العاملون لحسابهم الخاص قد يزيدون أجورهم ويغطون نفقات ضرورية. صحيًا، راقب نظامك الغذائي وتناول الماء لتجنب مشاكل المعدة.
القوس
اليوم قد تحتاج لمساعدة أكثر من أي وقت مضى، والتعامل مع التغييرات سيكون أسهل بالتقبّل. عاطفيًا، قضاء وقت ممتع مع شريكك يعزز شعورك بالسعادة. مهنيًا، تجنب المشاحنات مع الزملاء. صحيًا، حاول التحرر من ضغوط العمل لتفادي الإرهاق.
الجدي
اليوم يحمل فرصًا جديدة لبداية مرحلة مختلفة في حياتك. عاطفيًا، تريث في مشاعرك تجاه الشخص المميز. مهنيًا، اهتمامك بالتفاصيل يجذب انتباه رؤسائك وقد يؤدي لتطور مهني مهم. صحيًا، مارس التمارين البدنية المكثفة لتنشيط جسمك.
الدلو
صحيًا، تجنب الكربوهيدرات لأنها قد تسبب مشاكل في المعدة. عاطفيًا، ابتعد عن إزعاج الشريك. مهنيًا، قد تشعر بعدم الراحة مع مديرك في العمل.
الحوت
اليوم تحتاج إلى التحليل الدقيق قبل اتخاذ أي قرار. عاطفيًا، التحفظ قد يمنع فتح الحوار، لكن أي إشارة منك قد تفتح نقاشًا صادقًا. مهنيًا، ركّز على التفاصيل ونقاط قوتك لإنجاز المهام دون الانزعاج من النقد. صحيًا، نظم وقتك واهتم بالعودة للعادات الصحية الجيدة.
