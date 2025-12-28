تركيا تعتقل ملكة جمال سابقة… ما القصة؟

وسعت السلطات نطاق تحقيقاتها في قضايا تعاطي وترويج المخدرات لتشمل شخصيات بارزة، حيث تم اعتقال ستة أسماء معروفة ضمن موجة جديدة من العمليات الأمنية التي يشرف عليها مكتب في إسطنبول.





وأفادت وسائل إعلام تركية بأن المعتقلين شملوا: مغني الراب إيجه كاراتاشلي، 2016 بوسي إسكندر ، المدير السابق لقناة "خبر تورك" فييس أتيش، المؤثر تانر تشاغلي، والمؤثرة الشهيرة "ذا باجيم" (شبنم إنان) التي يتابعها 2.5 مليون شخص، وعلي باران سوزير، مجموعة "سوزير القابضة".





كما صدرت مذكرة توقيف بحق ملكة جمال سابقة أخرى، شيفال ، الصديقة المقربة لبوسي، والتي تقيم حالياً في .





وأكدت التركية أن التحقيقات مستمرة، مع مصادرة مواد مخدرة وأسلحة، ضمن حملة تهدف إلى تفكيك شبكات التوزيع. (روسيا اليوم)

