منوعات
تركيا تعتقل ملكة جمال سابقة… ما القصة؟
Lebanon 24
28-12-2025
|
23:40
وسعت السلطات
التركية
نطاق تحقيقاتها في قضايا تعاطي وترويج المخدرات لتشمل شخصيات بارزة، حيث تم اعتقال ستة أسماء معروفة ضمن موجة جديدة من العمليات الأمنية التي يشرف عليها مكتب
المدعي العام
في إسطنبول.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن المعتقلين شملوا: مغني الراب إيجه كاراتاشلي،
ملكة جمال
تركيا
2016 بوسي إسكندر
أوغلو
، المدير السابق لقناة "خبر تورك" فييس أتيش، المؤثر تانر تشاغلي، والمؤثرة الشهيرة "ذا باجيم" (شبنم إنان) التي يتابعها 2.5 مليون شخص، وعلي باران سوزير،
نائب رئيس
مجموعة "سوزير القابضة".
كما صدرت مذكرة توقيف بحق ملكة جمال سابقة أخرى، شيفال
شاهين
، الصديقة المقربة لبوسي، والتي تقيم حالياً في
بريطانيا
.
وأكدت
وسائل الإعلام
التركية أن التحقيقات مستمرة، مع مصادرة مواد مخدرة وأسلحة، ضمن حملة تهدف إلى تفكيك شبكات التوزيع. (روسيا اليوم)
