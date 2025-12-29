تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

درجات حرارة تصل إلى -42 مئوية.. شاهدوا أطول نفق طريق سريع في العالم (صور)

Lebanon 24
29-12-2025 | 23:00
Doc-P-1461501-639026508359393570.png
Doc-P-1461501-639026508359393570.png photos 0
افتتحت الصين أمام حركة المرور نفق "تيانشان شنغلي" ضمن طريق أورومتشي-يولي السريع في منطقة شينجيانغ، في مشروع تقول السلطات إنه سيغيّر حركة التنقل بين شمال الإقليم وجنوبه بعد سنوات من طرق جبلية ضيقة كانت تُغلق كثيراً بفعل الثلوج والانهيارات.

النفق الذي افتُتح في أواخر كانون الأول 2025 يمتد بطول 22.13 كيلومتراً، ويُقدَّم بوصفه أطول نفق طريق سريع في العالم، مع تسجيله رقماً قياسياً إضافياً يتعلق بـ"أعمق بئر عمودي" ضمن أنفاق الطرق السريعة، وفق ما نُقل عن رئيس مجلس إدارة شركة الصين للاتصالات والإنشاءات في تصريحات للتلفزيون الصيني الرسمي.
تلعب الطرق السريعة دورًا محوريًا في تشكيل النمو الاقتصادي والتنقل الإقليمي. فهي تُسهم في نقل الأفراد والبضائع والخدمات بسرعة أكبر، مع تقليل إرهاق السفر وتكاليف الوقود. وبالنسبة للدول ذات المساحات الشاسعة والتضاريس الوعرة، تُعدّ الطرق السريعة بمثابة شريان حياة، إذ تربط المناطق النائية بالمراكز الحضرية. كما تُحسّن الوصول في حالات الطوارئ، وتدفق السياحة، وكفاءة التجارة. وقد تم مؤخرًا افتتاح نفق طريق سريع رائد للجمهور.

ويمر النفق تحت الجزء الأوسط من جبال تيانشان، وهي حاجز طبيعي لطالما جعل السفر بين الشمال والجنوب بطيئاً ومحفوفاً بالمخاطر. وقد سبقت أعمال الحفر دراسات جيولوجية مفصلة بسبب الصخور المتصدعة والنشاط الزلزالي والتقلبات الحادة في درجات الحرارة، مع اعتماد معدات حفر ثقيلة وأنظمة مراقبة آنية خلال التنفيذ.
يمتد النفق أسفل الجزء الأوسط من جبال تيانشان، وهي حاجز طبيعي لطالما جعل السفر بين الشمال والجنوب في شينجيانغ بطيئًا ومحفوفًا بالمخاطر. قبل هذا المشروع، لم يكن أمام السائقين خيار سوى سلوك طرق جبلية ضيقة ومتعرجة كانت تُغلق غالبًا أثناء تساقط الثلوج أو بعد الانهيارات الأرضية. يوفر النفق الجديد الآن رابطًا مباشرًا بين أورومتشي في شمال شينجيانغ والمناطق الجنوبية مثل كورلا ويولي، قاطعًا سلسلة جبال تيانشان. ونظرًا لطبيعة التضاريس والظروف المناخية في هذا الجزء من الصين، يلعب موقع النفق دورًا محوريًا في تحسين حركة التنقل اليومية عبر واحدة من أصعب التضاريس في البلاد.

ومن الناحية التشغيلية، بُني النفق على شكل أنبوبين منفصلين لكل اتجاه، مع إضافة 11 بئراً رأسياً لتحسين التهوية وتوفير مخارج طوارئ. كما تتضمن المنظومة إضاءة مضبوطة تلقائياً، وتدفق هواء مستمراً، ومعدات سلامة وكاميرات مراقبة ومواقف طوارئ على مسافات منتظمة.
بدأ جزء كبير من العمل التمهيدي للمشروع قبل <a class='entities-links' href='/entity/2730024940/سنوات-من/ar/1?utm_term=PublicFigures-سنوات-من&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-سنوات-من&id=283932&catid=0&pagetype=PublicFigures'>سنوات من</a> بدء الإنشاء الفعلي. أجرى المهندسون دراسات جيولوجية مفصلة لجبال تيانشان، وهي منطقة معروفة بصخورها المتصدعة ونشاطها الزلزالي وتقلبات درجات حرارتها الحادة. ساعدت هذه الدراسات في تحديد عمق النفق ومساره وكيفية تدعيمه. وللتعامل مع الأجزاء غير المستقرة، اعتمدت الفرق على آلات حفر ثقيلة وأنظمة مراقبة آنية، مما سمح لهم بتعديل العمل أثناء التنفيذ وتقليل المخاطر على المدى <a class='entities-links' href='/entity/2490750477/الطويل/ar/1?utm_term=PublicFigures-الطويل&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الطويل&id=248664&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الطويل</a>.

ويمتد المسار عبر الجبال على ارتفاع يقارب 3000 متر، مع تسجيل درجات حرارة وصلت إلى -42 مئوية، فيما تقع أعمق نقطة على عمق 1112 متراً أسفل المدخل، وبآبار رأسية يزيد عمق بعضها على 700 متر لنقل العمال والمعدات.
تم بناء النفق من الداخل على شكل أنبوبين منفصلين، يحمل كل منهما حركة المرور في اتجاه واحد. أضاف المهندسون 11 بئرًا رأسيًا لتحسين <a class='entities-links' href='/entity/1930014056/دوران/ar/1?utm_term=PublicFigures-دوران&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-دوران&id=165794&catid=0&pagetype=PublicFigures'>دوران</a> الهواء وتوفير مخارج طوارئ. يتم ضبط الإضاءة داخل النفق تلقائيًا لتقليل إجهاد <a class='entities-links' href='/entity/2761223096/العين/ar/1?utm_term=PublicFigures-العين&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-العين&id=288556&catid=0&pagetype=PublicFigures'>العين</a>، بينما يحافظ تدفق الهواء المستمر على استقرار مستويات الأكسجين. وُضعت معدات السلامة من الحرائق وكاميرات المراقبة ومواقف الطوارئ على فترات منتظمة، مما يجعل القيادة لمسافات طويلة تحت الأرض أقل إرهاقًا بكثير لكل من الركاب اليوميين وسائقي الشاحنات.

وبحسب المعطيات، انعكس الافتتاح سريعاً على زمن الرحلة إذ تراجع وقت السفر عبر الجبال من 6 إلى 7 ساعات إلى نحو 3 ساعات، بينما يستغرق عبور النفق نفسه قرابة 20 دقيقة. وتراهن الجهات الرسمية على مكاسب اقتصادية أوسع تشمل تسريع نقل البضائع، وتنشيط السياحة، وتسهيل وصول الاستثمارات إلى بلدات كانت تُعد نائية، إلى جانب أثر بيئي عبر تقليل شق طرق سطحية جديدة والمسار الأقصر الذي قد يحد من استهلاك الوقود والانبعاثات بمرور الوقت. (news18)
