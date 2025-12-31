تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
لم يحصل على موعد... فهاجم موظفي المستشفى!
Lebanon 24
31-12-2025
|
08:11
أعلنت الشرطة البريطانيّة، عن تعرّض موظفو مستشفى "
نيوتن
المجتمعي" لهجوم من قبل شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، بعد أن تمّ رفض طلبه للحصول على موعد.
وقالت الشرطة إن المشتبه أصيب بنوبة غضب بعد رفض طلبه للحصول على موعد وطُلب منه مغادرة المبنى. (ارم نيوز)
