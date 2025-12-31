لم يحصل على موعد... فهاجم موظفي المستشفى!

أعلنت الشرطة البريطانيّة، عن تعرّض موظفو مستشفى " المجتمعي" لهجوم من قبل شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، بعد أن تمّ رفض طلبه للحصول على موعد.





وقالت الشرطة إن المشتبه أصيب بنوبة غضب بعد رفض طلبه للحصول على موعد وطُلب منه مغادرة المبنى. (ارم نيوز)

