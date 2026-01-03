تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
منوعات
بعد 6 أشهر على حفل الزفاف.. هكذا أنهت حياة زوجها
Lebanon 24
03-01-2026
|
02:39
عثرت
الأجهزة الأمنية
المصرية
على جثة رجل داخل شقته في منطقة "المرج" بالقاهرة، في واقعة اتُهمت فيها الزوجة بقتل زوجها بعد نحو "6 أشهر" من زواجهما، وفق ما أوردته صحيفة "الأهرام".
وبحسب المعطيات، تلقت الشرطة بلاغاً بالعثور على الجثمان داخل المسكن، فانتقلت قوة أمنية يرافقها الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى فحص الجثمان ومعاينة مكان الحادث.
وأظهرت التحريات والفحوصات الأولية أن الزوجة هي من ارتكبت الواقعة عبر طعنة نافذة في
الصدر
، وأنها حاولت تضليل الأجهزة الأمنية بالادعاء أن زوجها سقط على السكين "عن طريق الخطأ"، قبل أن تكشف التحقيقات عدم صحة روايتها.
