تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بعد حادثة رأس السنة.. فتيات البصرة يتعلّمن "المواي تاي" مجاناً للدفاع عن أنفسهن

Lebanon 24
03-01-2026 | 10:03
A-
A+
=
Doc-P-1463371-639030600102731001.jfif
Doc-P-1463371-639030600102731001.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق الاتحاد العراقي لرياضة "المواي تاي" في محافظة البصرة مبادرة لتعليم الفتيات هذا الفن القتالي مجاناً، بهدف تمكينهن من الدفاع عن أنفسهن بعد حادثة تحرش جماعي وقعت ليلة رأس السنة.


وخلال احتفالات رأس السنة على "كورنيش شط العرب" في البصرة، تعرّضت شابة صغيرة للتحرش من قبل مجموعة شبان، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط المحلية، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.


وأعلن الاتحاد عن فتح باب التسجيل للفتيات في 9 قاعات على مدار شهر كامل، لتعلّم أساسيات "المواي تاي" وتعزيز قدرتهن على الدفاع عن أنفسهن وبناء الثقة والقوة.


وأكد الاتحاد، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن المبادرة جاءت بعد تنسيق مع المدربين لدعم بنات البصرة وتمكينهن من التعامل مع المخاطر والتحرش المحتمل.


وفي سياق متصل، أعلنت الأجهزة الأمنية عن توقيف 17 شخصاً متورطين في حادثة التحرش، فيما شدد محافظ البصرة، أسعد العيداني، على محاسبة كل من يثبت تورطه، مشدداً على أن هذا السلوك مرفوض قانونياً وأخلاقياً ويتعارض مع قيم المجتمع العراقي.


ويجرّم قانون العقوبات العراقي التحرش بأشكاله كافة، سواء بالأفعال أو الأقوال أو الحركات المخلة، ويعاقب عليه وفق المادتين 401 و402 بالحبس والغرامة.


ويُذكر أن "المواي تاي"، أو الملاكمة التايلندية، هي رياضة قتالية تعتمد على المواجهة المباشرة باستخدام اللكمات والمرفقين والركب والركلات، وتُعد من أهم الفنون القتالية التي تعزز اللياقة والثقة بالنفس. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليلة رأس السنة.. رقم لافت بعدد حوادث السير
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 21:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب بوتين في رأس السنة: تهنئة "للعملية العسكرية" ورسائل وحدة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 21:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يستهلّ رأس السنة بـ"اذهبوا إلى الجحيم"
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 21:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص قدم لوزارة العمل مجانا دليلا مكتوبا والكترونيا عن "إعلام المواطن بحقوقه في العمل"
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 21:49:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

قانون العقوبات

العقوبات

العراقي

العراق

فيسبوك

التاي

عراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
14:16 | 2026-01-03
Lebanon24
13:54 | 2026-01-03
Lebanon24
13:36 | 2026-01-03
Lebanon24
11:19 | 2026-01-03
Lebanon24
08:30 | 2026-01-03
Lebanon24
07:39 | 2026-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24