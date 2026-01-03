بعد حادثة رأس السنة.. فتيات البصرة يتعلّمن "المواي تاي" مجاناً للدفاع عن أنفسهن

أطلق الاتحاد لرياضة "المواي تاي" في محافظة البصرة مبادرة لتعليم الفتيات هذا الفن القتالي مجاناً، بهدف تمكينهن من الدفاع عن أنفسهن بعد حادثة تحرش جماعي وقعت ليلة رأس السنة.





وخلال احتفالات رأس السنة على "كورنيش شط العرب" في البصرة، تعرّضت شابة صغيرة للتحرش من قبل مجموعة شبان، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط المحلية، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.





وأعلن الاتحاد عن فتح باب التسجيل للفتيات في 9 قاعات على مدار شهر كامل، لتعلّم أساسيات "المواي تاي" وتعزيز قدرتهن على الدفاع عن أنفسهن وبناء الثقة والقوة.





وأكد الاتحاد، عبر صفحته على " "، أن المبادرة جاءت بعد تنسيق مع المدربين لدعم بنات البصرة وتمكينهن من التعامل مع المخاطر والتحرش المحتمل.





وفي سياق متصل، أعلنت عن توقيف 17 شخصاً متورطين في حادثة التحرش، فيما شدد محافظ البصرة، العيداني، على محاسبة كل من يثبت تورطه، مشدداً على أن هذا السلوك مرفوض قانونياً وأخلاقياً ويتعارض مع قيم المجتمع العراقي.





ويجرّم العراقي التحرش بأشكاله كافة، سواء بالأفعال أو الأقوال أو الحركات المخلة، ويعاقب عليه وفق المادتين 401 و402 بالحبس والغرامة.





ويُذكر أن "المواي تاي"، أو الملاكمة التايلندية، هي رياضة قتالية تعتمد على المواجهة المباشرة باستخدام اللكمات والمرفقين والركب والركلات، وتُعد من أهم الفنون القتالية التي تعزز اللياقة والثقة بالنفس. (آرم نيوز)

