لديها ملايين المتابعين حول العالم.. وفاة الجدة نجمة "تيك توك" الشهيرة (فيديو)

Lebanon 24
04-01-2026 | 02:14
رحلت نجمة "تيك توك" الشهيرة بـ"الجدة ماري" عن عمر 98 عامًا، بعد مسيرة استثنائية جعلتها أيقونة محبوبة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت حفيدتها "بيكسي" وفاة جدتها، مؤكدة أنها فارقت الحياة بسلام أثناء نومها.

ونشرت بيكسي تعليقًا مؤثرًا على مقطع فيديو تكريمي عبر "تيك توك": "في ليلة رأس السنة، ودعنا جدتي.. لقد رحلت بسلام أثناء نومها".

وأضافت: "كم نحن محظوظون لأننا عشنا معها ومع حبها. ستظل دائمًا معنا".

وتضمّن الفيديو لقطات مؤثرة للجدة ماري وهي تلقي تحية الصباح، إلى جانب مشاهد من حياتها اليومية، كتحضير الفطور وغسل يديها، في مشاهد عفوية أحبها الملايين.

وحمل الفيديو عبارة: "الجدة ماري – 13 مارس 1927-31 كانون الأول 2025"، قبل أن يُختتم بمقطع تشكر فيه حفيدتها على زيارتها، في لحظة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.


ووفقًا لموقع "TMZ"، وُلدت الجدة ماري لأبوين أرمنيين هاجرا إلى الولايات المتحدة بعد نجاتهما من الإبادة الجماعية، قبل أن تعود لاحقًا إلى أرمينيا لفترة قصيرة حيث أسست عائلتها مع زوجها.

وأشار الموقع إلى أن الزوجين، اللذين أنجبا ابنًا وابنة، عادا إلى الولايات المتحدة عام 1966 وأدرا محطة وقود في ولاية نيوجيرسي لعقود طويلة.

كما ذكرت المصادر أن الجدة ماري عاشت أطول من أشقائها الخمسة، وترك رحيلها إرثًا إنسانيًا عميقًا امتد تأثيره إلى ملايين المتابعين حول العالم، متجاوزًا حدود العائلة. (آرم نيوز) 

