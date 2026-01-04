تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
واقعة غير مسبوقة: نحل يبني خلاياه داخل قبر مغلق بإحكام
Lebanon 24
04-01-2026
|
13:52
أثارت واقعة غير مألوفة حالة من الدهشة على مواقع التواصل في مصر، بعد تداول فيديوهات تُظهر العثور على خلايا نحل داخل مقبرة في قرية الكمايشة بمحافظة المنوفية.
وتعود القصة إلى لحظة تشييع أحد المتوفين، حين فوجئ الأهالي بأن مدخل المقبرة مسدود بالكامل بخلية نحل ضخمة، إضافة إلى 12 خلية أخرى منتشرة داخلها، وممتلئة بالعسل إلى حد غمر أرض المقبرة. واضطر المشيعون إلى الدفن في مقبرة أخرى، قبل استدعاء فريق مختص لإزالة الخلايا.
واستمرت العملية ثلاثة أيام، وأسفرت عن استخراج نحو 25 كيلوغرامًا من العسل، جرى توزيعه على أهالي القرية بعد التأكد من صلاحيته، رغم الجدل الذي أثاره مصدره. وزادت الحيرة مع تأكيد الأهالي أن المقبرة مغلقة منذ خمس سنوات بأقفال حديدية، ولا تحتوي على فتحات ظاهرة.
علميًا، رجّح مختصون أن وجود شقوق صغيرة
غير مرئية
في الجدران سمح للنحل بالدخول والخروج للتغذية، وهو التفسير الأكثر منطقية، إذ لا يمكن للنحل البقاء في مكان مغلق تمامًا دون الوصول إلى الرحيق والماء.
وتباينت تفاعلات المصريين بين من اعتبر الأمر طبيعيًا، ومن شكّك في صلاحية العسل، وآخرين استغربوا استهلاكه. في المقابل، أكد من تذوّقوه أن طعمه مختلف ولذيذ، ما أضاف بعدًا جديدًا لقصة جمعت بين الغرابة والفضول.
