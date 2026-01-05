حدث فلكي نادر مطلع 2026… اقتران شمسي مزدوج للزهرة والمريخ

يشهد مطلع عام 2026 ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في اقتران شمسي مزدوج لكوكبي الزهرة والمريخ، حيث يعبر الكوكبان تباعًا خلف قرص الشمس خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام، في اصطفاف دقيق يحجب رؤيتهما بالكامل عن الأرض.



وأوضح رئيس في جدة، ، أن كوكب الزهرة سيصل إلى لحظة الاقتران الشمسي العلوي يوم 6 كانون الثاني عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ، يليه كوكب في 9 كانون الثاني عند الساعة 6:59 صباحًا، في حدث نادر يجمع اقترانين شمسيين متقاربين زمنيًا.



وبيّن أبو زاهرة أن الاقتران الشمسي العلوي يحدث عندما يقع الكوكب في الجهة المقابلة للأرض خلف الشمس، ما يؤدي إلى اختفائه كليًا عن الرصد البصري، لافتًا إلى أن مثل هذه قد تتسبب أحيانًا باضطرابات طفيفة في إشارات الاتصالات الفضائية نتيجة تأثير الهالة الشمسية.



وأشار إلى أن حركة الكوكبين خلال هذا الحدث تبدو ظاهريًا متعاكسة على قبة السماء، قبل أن يعود كل منهما للظهور تدريجيًا بعد انتهاء الاقتران، حيث يستعيد المريخ حضوره في سماء ، فيما تعود الزهرة لتلمع مجددًا في الأفق المسائي بوصفها "نجمة المساء".



وحذّر أبو زاهرة من خطورة محاولة رصد الكواكب بالقرب من الشمس بالعين المجردة أو باستخدام أدوات غير مخصصة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للسلامة البصرية، مؤكدًا أن متابعة الظاهرة يمكن أن تتم بأمان عبر مرصد «سوهو» الفضائي، الذي يتيح رصد الأجرام القريبة من الشمس من خلال تقنيات تحجب وهجها الساطع.





