أزمة مياه حادة تعصف بمدينة تركية

تعاني مدينة كاستامونو شمالي أزمة مياه حادة منذ يومين، على خلفية عطل فني طرأ على خط نقل المياه من سد كاراجوماك، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات عن المدينة.

وأوضحت السلطات أن تأخر عودة التزويد الطبيعي يعود إلى تفريغ الخط بالكامل في خلال فترة العطل، إضافة إلى انخفاض منسوب المياه في السد، مؤكدة أن عملية الضخ ستتم بشكل تدريجي حتى تعود الخدمة إلى جميع المناطق.

ومع استمرار انقطاع المياه لنحو يومين ونصف، لجأ المواطنون إلى شراء عبوات المياه من الأسواق والمتاجر الكبرى، ما أدى إلى نفاد الكميات المتوفرة بسرعة.

وأعرب عدد من السكان عن استيائهم من عدم عودة المياه إلى منازلهم، رغم مرور أكثر من يوم على الإعلان عن إصلاح العطل.