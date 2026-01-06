تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بمساعدة من شقيقه.. ربح اللوتو وأصبح مليونيرا
Lebanon 24
06-01-2026
|
06:47
قال رجل من
ولاية ميشيغان
إن مساعدة بسيطة من شقيقه كانت وراء فوزه بجائزة قدرها مليون دولار في لعبة “السحب الكبير” التابعة ليانصيب ميشيغان، بحسب “يو بي آي”.
وأوضح الرجل، البالغ 30 عاماً ومن
مقاطعة أوكلاند
، أن شقيقه عرّفه على اللعبة، قائلاً: “أخبرني أخي عن لعبة السحب الكبير، لذلك طلبت منه أن يشتري لي تذكرة عندما ذهب واشترى واحدة لنفسه، وانتهى بي الأمر محظوظاً”.
وفازت التذكرة، التي تم شراؤها من متجر “كاكوز 2” في شارع ديكويندر بمدينة ستيرلينغ هايتس، بجائزة المليون دولار في سحب 19 تشرين الثاني.
وأضاف الفائز: “عندما رأيت أن تذكرتي رابحة بمليون دولار، لم أصدق ذلك… اضطررت للتحقق منها عدة مرات قبل أن أستوعب أنني فزت بالفعل”. وقال إن أموال الجائزة ستذهب إلى حساب التوفير. (upi)
