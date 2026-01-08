تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
منوعات

حبس وغرامة لسيدة متهمة بدهس طالبة أثناء خروجها من المدرسة

Lebanon 24
08-01-2026 | 14:15
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهمة في واقعة دهس الطالبة «جنى» بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، بالحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.

وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس سيدة متهمة بالتسبب في وفاة الطالبة جنى بعد خروجها من مدرسة بمنطقة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قررت جهات التحقيق حبس السيدة المتهمة بالتسبب فيوفاة الطالبة "جنى" بمدرسة في منطقة الشروق، وذلك بعد أن دهستها بسيارتها أثناء خروجها من المدرسة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الشروق إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول طالبة مصابة بإصابات بالغة نتيجة حادث دهس، إلا أنها فارقت الحياة خلال محاولات إسعافها.

وعلى الفور، توجهت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص أن الطالبة كانت في طريق عودتها إلى المنزل بعد خروجها من المدرسة، عندما صدمتها سيارة مسرعة تقودها إحدى أولياء الأمور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة والتحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية. (اليوم السابع)
محكمة جنح القاهرة الجديدة

محكمة جنح القاهرة

الأجهزة الأمنية

قسم شرطة الشروق

محكمة الجنح

محكمة جنح

القاهرة

حكمت ال

