مأساة بحرية.. نفوق حيتان بعد جنوح جماعي في نيوزيلندا

وأفادت منظمة "مشروع " الخيرية غير الربحية بأن المتطوعين يستعدون لمحاولة إعادة تعويم الحيتان التي جنحت جماعياً، وفق ما نقلت وكالة " ".وكان يوم الخميس شهد جنوح 55 حوتاً في موقعين مختلفين ضمن "فيرويل سبيت"، وهو لسان رملي بطول 26 كيلومتراً في شمال "ساوث آيلاند"، وتمكّن الفريق من إعادة تعويم معظمها.وقالت المنظمة، في بيان، على " "، إن الفرق تتفقد الشواطئ في (جولدن باي) حيث يقع (فيرويل سبيت)، بحثا عن حيتان أخرى تقطعت بها السبل وتعمل على الحفاظ على ظروف الحياة للحيوانات الناجية لحين ارتفاع المد بعد الظهيرة.وأضافت المنظمة في تحديث لاحق: "جنحت هذه الحيتان مجدداً على طول خط المد العالي، مما يزيد من تعقيد عملية إعادة التعويم".وشهد "فيرويل سبيت" العديد من حالات جنوح الحيتان على مر السنين. وهذا الموقع ناء ولا توجد به مرافق لدرجة أن من يسافرون للمنطقة يتلقون نصائح باصطحاب وجبات خفيفة وطعام وأدوات نظافة وماء. (آرم نيوز)