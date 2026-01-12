"آخر ماموث" لم يكن ماموثًا… مفاجأة من التحاليل الجينية

كشفت دراسة علمية حديثة أنّ عظامًا حُفظت لأكثر من سبعين عامًا في أحد متاحف ألاسكا على أنّها تعود لآخر الماموثات ، تبيّن في الواقع أنّها تعود لحوت، في اكتشاف قلب فرضية علمية استمرت منذ خمسينيات القرن الماضي.



وتعود القصة إلى عام 1951، حين عثر عالم الآثار غايست على عظمتين كبيرتين من العمود الفقري في منطقة بيرينغيا قرب فيربانكس، وافترض أنها لماموث بسبب حجمها وانتشار بقايا العصر الجليدي في المنطقة، قبل أن تُنقل إلى متحف بجامعة ألاسكا حيث بقيت دون تحليل دقيق لعقود.



ومؤخرًا، أظهر تحليل الكربون المشع أن عمر العظام لا يتجاوز بين ألفين وثلاثة آلاف عام، وهو ما لا يتوافق مع زمن انقراض الماموث. وعند إجراء فحوصات كيميائية وجينية إضافية، تبيّن أن العظام تحمل بصمات كائنات بحرية، وأنها تعود في الحقيقة إلى حوت، يُرجّح أن يكون من حيتان .



ولا يزال سبب وصول بقايا حوت إلى داخل ألاسكا، على بعد مئات الكيلومترات من أقرب ساحل، غير محسوم، بين فرضيات نقلها من قبل البشر القدماء أو عبر مجار مائية قديمة، أو نتيجة خلط في مجموعات المتحف.



ورغم غموض المسار، أكدت الدراسة أنّ ما اعتُبر «آخر ماموث» لم يكن سوى حوت، في مثال جديد على قدرة الحديث على تصحيح افتراضات تاريخية راسخة.

