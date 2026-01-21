تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

حادث مروّع.. شاحنة قتلت ابن الـ7 سنوات خلال اللعب

Lebanon 24
21-01-2026 | 04:16
حادث مروّع.. شاحنة قتلت ابن الـ7 سنوات خلال اللعب
حادث مروّع.. شاحنة قتلت ابن الـ7 سنوات خلال اللعب photos 0
لقي صبي في السابعة من عمره مصرعه وأصيب شقيقه الأكبر بجروح في حادث انقلاب مركبة مهام متعددة الاستخدامات "UTV" على أرض خاصة قرب بلدة بينيت في ولاية نبراسكا، الاثنين 19 كانون الثاني.

وقال نائب رئيس شرطة مقاطعة لانكستر بن هوشين، في مؤتمر صحفي الثلاثاء 20 كانون الثاني، إن تشارلز كول (7 أعوام) وشقيقه (9 أعوام) كانا يقودان مركبو utv قبل أن يقوم السائق بانعطاف حاد أدى إلى انقلابها، بينما كانا في طريق عودتهما لمتابعة اللعب في "منزل شجري" بعدما ذهبا لإحضار أدوات.

وأضاف هوشين أن طفلاً ثالثاً كان برفقتهما يقود دراجة رباعية الدفع، وتوجه بعد الحادث لإبلاغ والدة أحدهما، التي اتصلت بالطوارئ. وعند وصول السلطات إلى الموقع قرابة الرابعة مساءً، أُعلن عن وفاة تشارلز، فيما أُصيب شقيقه بكسر في الساق.

وأوضح هوشين أنه لا توجد حدود عمرية لقيادة هذا النوع من المركبات على الممتلكات الخاصة، بينما يجب أن يكون عمر السائق 16 عاماً على الأقل لقيادتها في الشوارع.

من جهتها، أفادت منطقة مدارس بينيت-بالميرا بأن تشارلز كان تلميذاً في الصف الثاني بمدرسة بينيت الابتدائية، وأعلنت إلغاء الدوام في مدارس المنطقة يوم الثلاثاء 20 "كانون الثاني" لإتاحة المجال للحزن وتوفير الدعم، على أن تُستأنف الدراسة الأربعاء 21 "كانون الثاني" مع توفير خدمات استشارية إضافية. (بيبول)
