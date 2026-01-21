تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

بعد بيان إبنه الناريّ بشأن الخلافات العائليّة... أوّل تعليق من ديفيد بيكهام

Lebanon 24
21-01-2026 | 09:53
بعد بيان إبنه الناريّ بشأن الخلافات العائليّة... أوّل تعليق من ديفيد بيكهام
بعد بيان إبنه الناريّ بشأن الخلافات العائليّة... أوّل تعليق من ديفيد بيكهام photos 0
علّق لاعب كرة القدم السابق الإنكليزيّ ديفيد بيكهام، على البيان الناري الذي نشره ابنه بروكلين، وكشف فيه تفاصيل عن خلافه مع عائلته.

وقال بيكهام لبرنامج "Squawk Box" على قناة "CNBC"، إنّ أبناءه مثل أي شباب يرتكبون الأخطاء.
 
واعتبر أنّ الخطأ جزء طبيعي من عملية التعلم وبناء الشخصية، وأضاف: "الأطفال يخطئون، ومن حقهم أن يخطئوا. هكذا يتعلمون، وأحياناً علينا أن نتركهم يمرّون بهذه التجارب". (العربية)
