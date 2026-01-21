بعد بيان إبنه الناريّ بشأن الخلافات العائليّة... أوّل تعليق من ديفيد بيكهام

علّق لاعب السابق الإنكليزيّ ، على البيان الناري الذي نشره ابنه ، وكشف فيه تفاصيل عن خلافه مع عائلته.



وقال بيكهام لبرنامج "Squawk Box" على قناة "CNBC"، إنّ أبناءه مثل أي شباب يرتكبون الأخطاء.

واعتبر أنّ الخطأ جزء طبيعي من عملية التعلم وبناء الشخصية، وأضاف: "الأطفال يخطئون، ومن حقهم أن يخطئوا. هكذا يتعلمون، وأحياناً علينا أن نتركهم يمرّون بهذه التجارب". (العربية)