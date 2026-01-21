تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
11
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
بعد بيان إبنه الناريّ بشأن الخلافات العائليّة... أوّل تعليق من ديفيد بيكهام
Lebanon 24
21-01-2026
|
09:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق لاعب
كرة القدم
السابق الإنكليزيّ
ديفيد بيكهام
، على البيان الناري الذي نشره ابنه
بروكلين
، وكشف فيه تفاصيل عن خلافه مع عائلته.
وقال بيكهام لبرنامج "Squawk Box" على قناة "CNBC"، إنّ أبناءه مثل أي شباب يرتكبون الأخطاء.
واعتبر أنّ الخطأ جزء طبيعي من عملية التعلم وبناء الشخصية، وأضاف: "الأطفال يخطئون، ومن حقهم أن يخطئوا. هكذا يتعلمون، وأحياناً علينا أن نتركهم يمرّون بهذه التجارب". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أول تعليق لقائد "قسد" بعد الإنسحاب من حلب
Lebanon 24
أول تعليق لقائد "قسد" بعد الإنسحاب من حلب
21/01/2026 19:07:42
21/01/2026 19:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تيكتوكر يقتل زوجته وينتحر وسط خلافات عائلية طويلة
Lebanon 24
تيكتوكر يقتل زوجته وينتحر وسط خلافات عائلية طويلة
21/01/2026 19:07:42
21/01/2026 19:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لمادورو من داخل سجنه.. ابنه يكشف ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
أوّل تعليق لمادورو من داخل سجنه.. ابنه يكشف ماذا قال (فيديو)
21/01/2026 19:07:42
21/01/2026 19:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة الفريق غير المتوقعة.. تعليق ناري من قناة ريال مدريد بعد فضيحة كأس الملك
Lebanon 24
بعد خسارة الفريق غير المتوقعة.. تعليق ناري من قناة ريال مدريد بعد فضيحة كأس الملك
21/01/2026 19:07:42
21/01/2026 19:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ديفيد بيكهام
ديفيد بيك
كرة القدم
إنكليزي
بروك
ديفي
حيان
قد يعجبك أيضاً
في تركيا... علقت جثة بصنارته!
Lebanon 24
في تركيا... علقت جثة بصنارته!
07:01 | 2026-01-21
21/01/2026 07:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
والدتها فجّرت مفاجأة... هذا سبب وفاة "الستايلست" ريهام عاصم
Lebanon 24
والدتها فجّرت مفاجأة... هذا سبب وفاة "الستايلست" ريهام عاصم
05:19 | 2026-01-21
21/01/2026 05:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع.. شاحنة قتلت ابن الـ7 سنوات خلال اللعب
Lebanon 24
حادث مروّع.. شاحنة قتلت ابن الـ7 سنوات خلال اللعب
04:16 | 2026-01-21
21/01/2026 04:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال السباحة.. تمساح هاجم شابا
Lebanon 24
خلال السباحة.. تمساح هاجم شابا
04:15 | 2026-01-21
21/01/2026 04:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تحولات مهمة.. حدث فلكي مميز سيتأثر به مواليد هذه الأبراج
Lebanon 24
تحولات مهمة.. حدث فلكي مميز سيتأثر به مواليد هذه الأبراج
02:55 | 2026-01-21
21/01/2026 02:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
03:00 | 2026-01-21
21/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:01 | 2026-01-21
في تركيا... علقت جثة بصنارته!
05:19 | 2026-01-21
والدتها فجّرت مفاجأة... هذا سبب وفاة "الستايلست" ريهام عاصم
04:16 | 2026-01-21
حادث مروّع.. شاحنة قتلت ابن الـ7 سنوات خلال اللعب
04:15 | 2026-01-21
خلال السباحة.. تمساح هاجم شابا
02:55 | 2026-01-21
تحولات مهمة.. حدث فلكي مميز سيتأثر به مواليد هذه الأبراج
02:43 | 2026-01-21
خلال عمله في مطار سان فرانسيسكو.. حادث مأسوي أنهى حياة عامل
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
21/01/2026 19:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
21/01/2026 19:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
21/01/2026 19:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24