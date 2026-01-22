تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
في مصر.. اقتحام منزل وارتكاب جريمة قتل بسبب ضائقة مالية
Lebanon 24
22-01-2026
|
01:07
photos
0
اصطحبت جهات التحقيق المختصة بالجيزة في مصر، المتهمين بقتل خالة أحدهما في بولاق الدكرور، إلى مسرح الجريمة، لإجراء معاينة تصويرية لبيان كيفية ارتكابهما الجريمة، ودور كل منهما، بداية من اقتحام الشقة مرتديان ملابس نسائية ونقاب، واحتجاز إبنة المجني عليها، وإنهاء حياة الضحية، والاستيلاء على المسروقات.
كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية ملابسات الواقعة التي تم تداولها على عدد من صفحات
مواقع التواصل الاجتماعي
، وآثارت حالة من القلق بعد انتشار تحذيرات من عنصرين إجراميين يرتديان ملابس نسائية ونقابا سرقا منزلا وقتلا مالكته.
وأوضح المصدر أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة يفيد وفاة إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، مع الاشتباه في سرقة منزلها بالإكراه، وبسؤال ابنة المجني عليها، أفادت بأنهما كانتا متواجدتين في الشقة حين فوجئتا بطرق بابها، وعند فتح الباب دخل شخصان يرتديان ملابس نسائية ونقابا، وقاما بالاعتداء عليهما بالضرب وتقييدهما، ما أدى إلى وفاة والدتها وسرقة بعض المبالغ المالية والمشغولات الذهبية قبل فرارهما.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت
الأجهزة الأمنية
من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما نجل شقيقة المتوفاة ونجل عمومته، وبمواجهتهما، اعترف الطرفان بارتكاب الحادث بسبب ضائقة مالية، ومعرفتهما بحيازة المجني عليها لمشغولات ذهبية داخل المنزل.وأوضحت التحقيقات أن أحد المتهمين كشف عن وجهه أثناء تقييد الضحية، فقام بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة خشية ضبطه، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها بناءً على إرشادهما.
وقررت
النيابة
حبس المتهمين على ذمة التحقيق. (اليوم السابع)
بعد انتشار الفيديو.. ضبط ثلاثة متهمين بالتعدي على طالب بسكين في مصر
Lebanon 24
بعد انتشار الفيديو.. ضبط ثلاثة متهمين بالتعدي على طالب بسكين في مصر
03:04 | 2026-01-22
22/01/2026 03:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات جوية حادة تمتد من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
تحذيرات جوية حادة تمتد من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط
00:40 | 2026-01-22
22/01/2026 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فخ التصفح اللانهائي".. كيف تسرق وسائل التواصل قدرتك على التفكير التحليلي؟
Lebanon 24
"فخ التصفح اللانهائي".. كيف تسرق وسائل التواصل قدرتك على التفكير التحليلي؟
23:00 | 2026-01-21
21/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:50 | 2026-01-21
21/01/2026 10:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تصر قطتك على الجلوس في مكانك المفضل؟
Lebanon 24
لماذا تصر قطتك على الجلوس في مكانك المفضل؟
16:00 | 2026-01-21
21/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 13:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 13:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 13:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
