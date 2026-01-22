تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في مصر.. اقتحام منزل وارتكاب جريمة قتل بسبب ضائقة مالية

Lebanon 24
22-01-2026 | 01:07
في مصر.. اقتحام منزل وارتكاب جريمة قتل بسبب ضائقة مالية
في مصر.. اقتحام منزل وارتكاب جريمة قتل بسبب ضائقة مالية photos 0
اصطحبت جهات التحقيق المختصة بالجيزة في مصر، المتهمين بقتل خالة أحدهما في بولاق الدكرور، إلى مسرح الجريمة، لإجراء معاينة تصويرية لبيان كيفية ارتكابهما الجريمة، ودور كل منهما، بداية من اقتحام الشقة مرتديان ملابس نسائية ونقاب، واحتجاز إبنة المجني عليها، وإنهاء حياة الضحية، والاستيلاء على المسروقات.
كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية ملابسات الواقعة التي تم تداولها على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وآثارت حالة من القلق بعد انتشار تحذيرات من عنصرين إجراميين يرتديان ملابس نسائية ونقابا سرقا منزلا وقتلا مالكته.
 وأوضح المصدر أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة يفيد وفاة إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، مع الاشتباه في سرقة منزلها بالإكراه، وبسؤال ابنة المجني عليها، أفادت بأنهما كانتا متواجدتين في الشقة حين فوجئتا بطرق بابها، وعند فتح الباب دخل شخصان يرتديان ملابس نسائية ونقابا، وقاما بالاعتداء عليهما بالضرب وتقييدهما، ما أدى إلى وفاة والدتها وسرقة بعض المبالغ المالية والمشغولات الذهبية قبل فرارهما.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما نجل شقيقة المتوفاة ونجل عمومته، وبمواجهتهما، اعترف الطرفان بارتكاب الحادث بسبب ضائقة مالية، ومعرفتهما بحيازة المجني عليها لمشغولات ذهبية داخل المنزل.وأوضحت التحقيقات أن أحد المتهمين كشف عن وجهه أثناء تقييد الضحية، فقام بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة خشية ضبطه، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها بناءً على إرشادهما.
وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيق. (اليوم السابع)
