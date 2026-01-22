"مليون دولار" مجرد عربون.. هل تحجز غرفتك في أول فندق على القمر؟

يبدو أن الإقامة خارج كوكب الأرض لم تعد مجرد مشهد في أفلام الخيال العلمي، حيث كشفت شركة "GRU Space" عن مشروعها الطموح لبناء أول فندق سياحي فاخر على سطح القمر، واضعةً عام 2032 موعداً لاستقبال أول دفعة من النزلاء.





المشروع الذي يُعد قفزة في عالم السياحة الفضائية الفاخرة، يفرض على الراغبين في خوض هذه التجربة دفع عربون حجز لا يقل عن مليون دولار. وسيتم تشييد الفندق باستخدام تقنيات مبتكرة تعتمد على وحدات قابلة للنفخ مصنعة على الأرض، مدعومة بنظام آلي يحول "تربة القمر" إلى مادة شبيهة بالطوب لبناء الهيكل الخارجي، لتجاوز معضلة نقل مواد البناء الثقيلة من الأرض.





تخطط الشركة لبدء اختباراتها الميدانية بالتعاون مع وكالة " " بحلول عام 2029، عبر نشر هيكل تجريبي لتقييم مدى تحمله للظروف البيئية القاسية. وفي حال النجاح، سيُبنى الفندق داخل "حفرة قمرية" لضمان استقرار أكبر، على أن يستوعب في مرحلته الأولى أربعة ضيوف فقط من عشاق المغامرات الفريدة.





مؤسس الشركة، سكايلي ، أكد أن نجاح هذا المشروع سيفتح الباب أمام استثمارات بمليارات الدولارات على سطح القمر والمريخ، مشيراً إلى أن الهدف هو تمكين الناس من تجربة "روعة الحياة في الفضاء" بواقعية تامة.





