في عيد الحب.. 8 وجهات سفر رومانسية لتمضية أجواء استثنائية

دائما ما يأتي عيد الحب ليذكرنا بضرورة الابتعاد قليلاً عن روتين الحياة اليومية والبحث عن مساحة تجمعنا بمن نحب في أجواء تملؤها السكينة، لذلك فإن اختيار الأماكن الرومانسية ليس مجرد بحث عن مكان جميل، بل هو بحث عن شعور مختلف وذكريات تدوم طويلا، فنحن نعلم أن لكل ثنائي ذوقه الخاص؛ فهناك من يجد الرومانسية في المدن التي تنبض بالحياة والفن، وهناك من يفضل العزلة أمام مشهد طبيعي صامت يبعث على الراحة.في عام 2026 برزت وجهات جديدة توفر تجارب استثنائية بعيدا عن الازدحام المعتاد، مما يمنحكم الفرصة للاستمتاع بكل لحظة بخصوصية تامة، فسواء كنت تفكر في عشاء هادئ تحت أضواء خافتة في مدينة عريقة، أو المشي لمسافات طويلة وسط طبيعة خلابة، فإن الخيارات المتاحة حاليا متنوعة جدا وتناسب تطلعاتكم.في السطور التالية سنأخذكم في جولة بين مدن وجزر تفتح ذراعيها لاستقبالكم، مع نصائح بسيطة حول كيفية اختيار المكان الذي يشبه قصتكم، ليكون احتفالكم هذا العام مختلفا بكل تفاصيله، وهذه القائمة وفقا لتوصيات موقع Travel Paa الذي اقتراح أكثر من 20 وجهة وهو منصة متخصصة في أدلة السفر وتقديم نصائح احترافية للمسافرين حول أفضل الوجهات العالمية والأنشطة السياحية.السفر في هذا الوقت من العام يعطي شعور مختلف خاصة حين تختاران مكان يمنحكما الراحة والسكينة بعيدا عن زحام الحياة اليومية، فالأمر لا يحتاج دائما إلى ترتيبات معقدة، بل يكفي العثور على زاوية هادئة في هذا العالم تشبهكما، وتسمح لكما بصناعة ذكريات جميلة، و إليك أفضل الوجهات:لا تكتفي باريس بالاحتفاء بمناسبة عيد الحب، بل هي تجسد الرومانسية في كل زاوية من أزقتها، في شهر فبراير/ شباط، وتكتسي المدينة بسحر شتوي فريد؛ حيث تمنحكم نسمات الهواء الباردة والمقاهي الدافئة المختبئة في الشوارع المرصوفة بالحصى شعورا بالدفء والألفة.وتتميز هذه الفترة بقلة الزوار، مما يتيح لكم الاستمتاع بلحظات خاصة بعيدا عن الزحام، يمكنكم البدء بلحظة أيقونية عند ساحة تروكاديرو لمشاهدة برج إيفل وقت الغروب، ثم الانطلاق في رحلة بحرية حالمة عبر نهر السين تحت ضوء الشموع لمشاهدة المعالم المضاءة.ولا تكتمل الرحلة دون جولة في حي مونمارتر الساحر، حيث يرسم فنانو الشوارع ملامح حبكما، أو قضاء وقت هادئ يداً بيد في حدائق لوكسمبورغ العريقة، لتنتهي الأمسية بعشاء رومانسي في أحد المطاعم الفاخرة التي تطل على أضواء المدينة.قائمة فنادق لقضاء عطلة رومانسية رائعة في باريس وتكلفة الإقامةوجهات السفر رومانسية في عيد الحب 2026تمثل جزر المالديف الملاذ الأرقى لمن يبحث عن الخصوصية المطلقة والجمال الطبيعي البكر، وفي فبراير/شباط تكون المالديف في أبهى صورها بفضل طقسها المشمس وبحرها الهادئ الذي يشبه الكريستال. تخيلوا الاستيقاظ في فيلا خاصة فوق الماء، حيث تشاهدون الحياة البحرية من خلال الأرضيات الزجاجية، وتتمتعون بوصول مباشر لمياه المحيط الدافئة.والرحلة هنا تدور حول العزلة الرومانسية من تناول وجبة العشاء على ضفة رملية وسط المحيط تحت ملايين النجوم، إلى رحلات الغوص لاستكشاف الشعاب المرجانية الملونة معا، كما توفر المنتجعات الصحية هناك جلسات تدليك للأزواج فوق الماء، مما يضفي شعور لا يوصف بالاسترخاء لذلك إنها الوجهة التي تمنحكم الفرصة لفصل أنفسكم عن العالم تماما.تعتبر سانتوريني المكان الذي تتحقق فيه الأحلام، بمبانيها البيضاء الناصعة التي تعانق المنحدرات الصخرية وقباب كنائسها الزرقاء التي تعكس زرقة السماء، و في شهر شباط في يوم الحب تكتسي بهدوء لافت، مما يجعلها مثالية لمن يبحث عن السكينة وتذوق الفن والجمال.يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة أجمل غروب شمس في العالم من أطلال قلعة أويا، أو السباحة في مسابح "الإنفينيتي" التي تبدو وكأنها تلتقي مع أفق بحر إيجة، الأنشطة هناك تتنوع بين جولات تذوق الطعام المحلي في مزارع العنب العريقة، والقيام برحلة بحرية خاصة لمشاهدة التكوينات البركانية والسباحة في الينابيع الساخنة الدافئة.تعتبر البندقية في عيد الحب وجهة ساحرة بامتياز، حيث يضفي الضباب الخفيف الذي يلف القنوات المائية جوا من الغموض والرومانسية الكلاسيكية، ما يميز عام 2026 هو تزامن عيد الحب مع فعاليات كرنفال البندقية الشهير، مما يمنح رحلتكما صبغة ثقافية وتاريخية مميزة من خلال الأقنعة الملونة والاحتفالات التقليدية.وفي هذه الوجهة التي تُعد واحدة من أفضل أماكن للسفر في عيد الحب 2026 في العالم يمكنكم الانزلاق بهدوء في جندول خاص عبر الممرات المائية الضيقة، والمرور تحت جسر الريالتو الشهير لالتقاط صور تذكارية لا تُنسى.بالإضافة إلى ذلك فإن السير في ساحة سان ماركو وزيارة المقاهي التاريخية التي تعود لقرون مضت يجعلكما تشعران وكأنكما تعيشان في عصر آخر، و تنتهي الأمسيات دائما في مطاعم إيطالية صغيرة تقدم أشهى المأكولات على ضوء الخافت.تجمع بالي بين الروحانية والطبيعة الخلابة، مما يجعلها وجهة متكاملة للأزواج الذين يحبون التنوع، ومن الغابات الخضراء في أوبود إلى الشواطئ الساحرة، توفر بالي أجواء مليئة بالحيوية والراحة في آن واحد، حيث يمكنكم البدء يومكم بتجربة "الإفطار العائم" في مسبح فيلتكم الخاصة المطلة على حقول الأرز، ثم الانطلاق في جولات بين المعابد التاريخية مثل معبد أولواتو الذي يقع على قمة منحدر صخري مذهل.وتشتهر بالي بجلسات السبا التقليدية التي تستخدم بتلات الزهور والزيوت العطرية، وهي وسيلة رائعة للتخلص من الإرهاق، ولا تفوتوا عشاء المأكولات البحرية على رمال شاطئ جيمباران أثناء مشاهدة الغروب، حيث تخلق الأجواء الاستوائية الدافئة والخدمة الراقية ذكريات تدوم طويلا في بيئة تتسم بالبساطة والجمال.للثنائيات التي تعشق الثلوج وأجواء الشتاء الدافئة، لا يوجد مكان ينافس جبال الألب السويسرية في فبراير/شباط لأن الرحلة هنا تعني الإقامة في شاليهات خشبية مريحة مع مدفأة مشتعلة وإطلالات بانورامية على القمم المغطاة بالثلوج.ويمكنكم الاستمتاع برحلة قطار "غلاسير إكسبريس" الذي يمر عبر مناظر طبيعية خيالية، أو الصعود إلى "قمة " لتجربة الأنشطة الثلجية الممتعة.والرومانسية هنا تكمن في التفاصيل البسيطة مثل تناول الأطباق السويسري الأصيلة في مطعم جبلي هادئ، أو المشي في قرى زيرمات أو إنترلاكن التي تبدو وكأنها خرجت من كتاب قصص قديم7. دبيتُعد دبي وجهة استثنائية لمن يبحث عن مزيج فريد بين الرفاهية العالمية وسحر الشرق، في شهر فبراير/شباط تتحول المدينة إلى واحة مثالية بفضل طقسها المعتدل الذي يشجع على الانطلاق في الهواء الطلق بعيداً عن حرارة الصيف. الرومانسية هنا تأخذ شكلا مختلف؛ حيث يمكنكما الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس من قمة برج خليفة، أو عيش تجربة "ألف ليلة وليلة" في رحلة سفاري صحراوية تنتهي بعشاء خاص تحت سماء مليئة بالنجوم،كما تمنحكما دبي خيارات لا حصر لها، من الرحلات البحرية الفاخرة في "دبي مارينا" على متن المراكب الشراعية التقليدية، إلى نزهات الشاطئ الراقية في جميرا، وللثنائيات التي تبحث عن الأدرينالين، توفر الإمارة مغامرات القفز المظلي أو رحلات المناطيد فوق الكثبان الرملية، لتكتمل الرحلة بجولات التسوق في أرقى المراكز العالمية وسوق الذهب العريق.إذا كنتما تحلمان بالهروب إلى مكان يشبه البطاقات البريدية، فإن سيشل هي العنوان الأمثل، حيث تضم أكثر من 100 تتلألأ في قلب المحيط الهندي، ويتميز شهر فبراير هناك بكونه موسم الجفاف، مما يعني سماءً صافية وبحر هادئ كأنه مرآة، وهو الوقت المثالي للاسترخاء على شاطئ "أنس سورس دارجنت" الذي يُصنف كأكثر الشواطئ جمالاً وتصويراً في العالم.وتمنحكما سيشل خصوصية لا تضاهى، حيث يمكنكما التنقل بالقوارب بين الجزر المنعزلة، والغطس بجانب السلاحف البحرية في مياه فيروزية دافئة، والرومانسية في سيشل تكمن في البساطة الراقية؛ مثل تناول نزهة خاصة على رمال الشاطئ البيضاء، أو الاستمتاع بعشاء رومانسي مستوحى من المطبخ الكريولي المحلي وسط أجواء طبيعية لم تلمسها يد الصخب بعد. 