قبل الشهرة والقصور.. شاهدوا أين كان يعيش هؤلاء المشاهير (صور)

Lebanon 24
22-01-2026 | 15:24
قبل الشهرة والقصور.. شاهدوا أين كان يعيش هؤلاء المشاهير (صور)
قبل الشهرة والقصور.. شاهدوا أين كان يعيش هؤلاء المشاهير (صور) photos 0
يرتبط كثيرون ببيوت الطفولة كجزء من الذاكرة والهوية، والمشاهير ليسوا استثناءً. ورغم أن أسماء كبيرة تعيش اليوم في قصور هوليوود أو شقق فاخرة، إلا أن بداياتهم كانت داخل منازل متفاوتة بين المتواضع والراقي، تركت أثرها على شخصياتهم قبل أن تفتح لهم الشهرة أبوابها.

ضمن هذه الجولة، نسلّط الضوء على ثمانية بيوت سكنها نجوم قبل الأضواء، من بيونسيه إلى ليونيل ميسي، وبعضها تحوّل إلى "عنوان" بحد ذاته: منزل عُرض للبيع مع أثاثه الأصلي، وآخر أصبح مكتبة، وآخر صار معلماً محلياً يزوره المعجبون.

بيونسيه.. بدايات هيوستن
عاشت بيونسيه سنواتها الأولى في منزل من الطوب الأحمر في هيوستن، قبل انتقال عائلتها لاحقاً إلى عناوين أخرى داخل المدينة. وبقي المنزل محط اهتمام المعجبين باعتباره نقطة البداية في مسيرة نجمة حافظت طويلاً على صلتها بجذورها.
يظهر في الصورة منزلٌ يقع في 2414 شارع روزديل، وهو أحد منازل طفولة بيونسيه، يوم الأربعاء 27 يوليو/تموز 2022 في هيوستن. (صورة بريت كومر/هيوستن كرونيكل عبر غيتي إيميجز)

جينيفر لوبيز.. “جيني من برونكس”
نشأت جينيفر لوبيز في منزل من طابقين في حي كاسل هيل في نيويورك، قبل انتقالها لاحقاً لمتابعة مسيرتها. وزارت منزل طفولتها بعد سنوات، في مشهد يعكس تمسكها بالهوية التي رافقتها حتى مع الشهرة.
المنزل الذي نشأت فيه جينيفر لوبيز قبل حفل انطلاق جولة "إن كونسيرتو" التي تقدمها شركة ING لجينيفر لوبيز ومارك أنتوني، في مدرسة PS36 يونيون بورت في 25 سبتمبر 2007 في برونكس. (صورة لكيفن مازور/واير إيميج)

جاستن بيبر.. منزل البيع بأثاث العائلة
قضى بيبر طفولته في منزل صغير في ستراتفورد الكندية. وفي عام 2014، طُرح المنزل للبيع مع بقاء عدد من قطع الأثاث الأصلية، بينها تفاصيل مرتبطة بغرفته وميوله الرياضية في تلك المرحلة.
يظهر المغني جاستن بيبر في صورة شخصية في منزله في ستراتفورد، أونتاريو، بتاريخ 29 سبتمبر 2009. (صورة من مايكا سميث/غيتي إيميجز)

ليوناردو دي كابريو.. بيت صار مكتبة
قضى دي كابريو جزءاً من طفولته في لوس أنجلوس، وتحوّل أحد المنازل المرتبطة بتلك المرحلة إلى مكتبة محلية، لتصبح ذاكرة السكن جزءاً من ذاكرة المكان نفسه.
واجهة منزل طفولة الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 7 يناير 1998. (صورة جون تشابل/غيتي إيميجز)

تايلور سويفت.. منزل بنقوش العائلة
قبل انتقالها إلى ناشفيل لملاحقة حلم الموسيقى، عاشت تايلور سويفت في منزل ذي طابع جورجي في بنسلفانيا. ويستوقف الزوار وجود نقوش مرتبطة بعائلتها، وتفاصيل تُروى عن لحظات مبكرة من محاولاتها الغنائية.
تم بيع منزل طفولة تايلور سويفت، الواقع في شارع غراندفيو بوليفارد في وايوميسينغ، مؤخراً. (صورة: جيريمي دري، 2 أغسطس/آب 2013، عبر غيتي إيميجز).

ليونيل ميسي.. منزل تحول إلى مَعلم
في روزاريو الأرجنتينية، بقي منزل طفولة ميسي حاضراً كعنوان رمزي، وتحول إلى معلم محلي تُحيط به رسومات جدارية وجولات سياحية تحتفي بتأثيره في مدينته والكرة الأرجنتينية.
روزاريو، الأرجنتين – 30 أكتوبر: منزل طفولة ليونيل ميسي، في حي لا باجادا. 30 أكتوبر 2022 في روزاريو، مقاطعة سانتي في، الأرجنتين. نشأ ميسي في حي لا باجادا في روزاريو. (تصوير أنيتا بوشارد سيرا لصحيفة <a class='entities-links' href='/entity/1193918346/واشنطن/ar/1?utm_term=PublicFigures-واشنطن&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-واشنطن&id=36517&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=واشنطن بوست)" style="width: 100%; height: 100%;" />


مايكل جاكسون.. بيت صغير لأحلام كبيرة
نشأ مايكل جاكسون مع إخوته في منزل متواضع من غرفتين في غاري بولاية إنديانا. ورغم أنه لا يزال ملكية خاصة، فإن المعجبين يزورون محيطه باستمرار باعتباره شاهداً على بداية أحد أكثر الفنانين تأثيراً في العالم.
غاري، إنديانا - 1 أكتوبر: منزل طفولة مايكل جاكسون، في 2300 شارع جاكسون، في غاري، إنديانا، في 1 أكتوبر 2011. (صورة من ريموند بويد/أرشيف مايكل أوكس/غيتي إيميجز)

ريهانا.. منزل طفولة صار عنواناً سياحياً
في بريدجتاون بباربادوس، أصبح منزل طفولة ريهانا نقطة جذب للزوار، حتى إن الشارع الذي يقع فيه حمل اسمها لاحقاً. ويُعرض المنزل أيضاً للإيجار، في خطوة حولته من ذاكرة شخصية إلى تجربة سياحية.
منزل طفولة ريهانا

هكذا، لا تبدو هذه البيوت مجرد حجارة وجدران، بل خرائط أولى لحيوات بدأت صغيرة ثم اتسعت على العالم. وفي كثير من الأحيان، يصبح “العنوان القديم” جزءاً من حكاية النجم… وربما أكثر صدقاً من العنوان الحالي. (hello)
