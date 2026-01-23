تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

بصورة رومانسية.. البيت الابيض يحتفل بذكرى زواج الرئيس فما هي قصة ترامب وميلانيا؟

Lebanon 24
23-01-2026 | 03:22
بصورة رومانسية.. البيت الابيض يحتفل بذكرى زواج الرئيس فما هي قصة ترامب وميلانيا؟
بصورة رومانسية.. البيت الابيض يحتفل بذكرى زواج الرئيس فما هي قصة ترامب وميلانيا؟ photos 0
هنّأ البيت الأبيض الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بمناسبة الذكرى الـ21 لزواجهما، متمنيًا لهما السعادة والاستقرار، ونشر حسابه الرسمي صورة تجمعهما مرفقة بعبارة معايدة.

وبحسب مصادر في البيت الأبيض، فإن ترامب، الذي اختتم مشاركته في دافوس السويسرية، يعتزم العودة إلى واشنطن مساء اليوم للاحتفال بالمناسبة مع زوجته على مائدة عشاء خاص.

وتعود بداية تعارفهما إلى عام 1998 عندما التقى ترامب بعارضة الأزياء ميلانيا كنوس في أحد حفلات نيويورك، قبل أن يتوّج ارتباطهما بزفاف أقيم عام 2005 في كنيسة بمدينة بالم بيتش في ولاية فلوريدا بحضور نحو 350 مدعوًا، تلاه حفل استقبال في منتجع مارالاغو.

وفي يوم الزفاف، ارتدت ميلانيا فستانًا من تصميم دار كريستيان ديور بلغت كلفته نحو 100 ألف دولار، وتميّز بذيل بطول 13 قدمًا وطرحة مطرزة يدويًا استغرق إنجازها أكثر من 500 ساعة، وفق تقارير صحفية آنذاك.

وفي مذكّراتها الأخيرة التي حققت مبيعات واسعة، قالت ميلانيا إن فخامة الزفاف لم تُخفِ عنها مشاعر أي عروس، مؤكدة أن تركيزها كان على "الاحتفال بالحب والالتزام المشترك" وسط العائلة والأصدقاء.

وشهد الحفل تزيين قاعة الاحتفالات بعشرة آلاف زهرة، مع تقديم أطباق فاخرة بينها الكافيار وأنواع كحول وصفتها الصحافة الأميركية حينها بأنها من الأغلى عالميًا.

وأنجب الزوجان ابنهما بارون ويليام ترامب عام 2006، وهو الابن الأصغر للرئيس، ويبلغ اليوم 19 عامًا، ويدرس في جامعة نيويورك، ويتابع جزءًا من دراسته في حرم الجامعة بواشنطن.

وفي سياق متصل، تستعد السيدة الأولى لإطلاق فيلم وثائقي بعنوان "ميلانيا" في 30 كانون الثاني الحالي، يتناول مرحلة من حياتها خلال الأيام العشرين التي سبقت تنصيب الرئيس، ويعرض تفاصيل بين نيويورك ومارالاغو والبيت الأبيض، مع كواليس لم تُعرض من قبل. (24)
