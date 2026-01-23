تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

تجربة السفر تتغير في هيثرو... لا حاجة لإخراج السوائل أو اللابتوبات

Lebanon 24
23-01-2026 | 16:00
A-
A+
تجربة السفر تتغير في هيثرو... لا حاجة لإخراج السوائل أو اللابتوبات
تجربة السفر تتغير في هيثرو... لا حاجة لإخراج السوائل أو اللابتوبات photos 0
أعلن مطار هيثرو بلندن، أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً، اليوم الجمعة عن تشغيل الماسحات الضوئية الجديدة بتقنية التصوير المقطعي المحوسب في جميع مسارات التفتيش بمبانيه الأربعة، مما يسمح للمسافرين باجتياز الإجراءات الأمنية دون الحاجة إلى إخراج عبوات الشامبو والزجاجات أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتمتاز الماسحات الجديدة بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد عالية الدقة، وتتيح للمسافرين حمل عبوات سوائل تصل إلى لترين عبر نقاط التفتيش، منهية قاعدة العبوات الصغيرة 100 مليلتر التي استمرت 20 عاماً وفتحت سوقاً للمنتجات المصغرة.

وقال المطار إن هذا التحديث جعله أكبر مطار في العالم يطبق هذه التقنية بالكامل، مشيراً إلى أن تكلفة الماسحات الجديدة بلغت نحو مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار).

يذكر أن مطارات دولية أخرى مثل نيويورك وهونج كونج ودبي بدأت بالفعل في استخدام هذه التقنية لتسريع إجراءات التفتيش الأمني وتسهيل تجربة السفر للمسافرين.

