كانت في طريقها لـالطهي.. إنقاذ سلحفاة نادرة من يد تجار الأسماك في مصر

متفرقات
كانت في طريقها لـ"الطهي".. إنقاذ سلحفاة نادرة من يد تجار الأسماك في مصر
Lebanon 24
25-01-2026
|
07:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنقذت أجهزة
وزارة البيئة المصرية
سلحفاة بحرية خضراء نادرة من "مقصلة" البيع في أحد محال المأكولات البحرية بمحافظة الدقهلية، في واقعة تعكس استمرار الصيد غير القانوني للكائنات المهددة بالانقراض.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن حملة رقابية مشتركة مع
إدارة البيئة
بالدقهلية استهدفت محال الأسماك بمدينة
المنصورة
، حيث ضُبطت السلحفاة حية وبحالة صحية مستقرة قبل عرضها للبيع أو الذبح.
وعلى الفور، جرى نقل السلحفاة إلى مركز إنقاذ السلاحف بمحمية "أشتوم الجميل" في
بورسعيد
لإخضاعها للفحوص البيطرية اللازمة، تمهيداً لإطلاقها مجدداً في بيئتها الطبيعية بمياه
البحر المتوسط
.
وشددت الوزارة على أن الاتجار بالسلاحف البحرية يُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون المصري، مشيرة إلى الأهمية الحيوية للسلحفاة الخضراء في الحفاظ على صحة الشعاب المرجانية والتوازن البيئي البحري.
