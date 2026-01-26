تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

بعد انقطاع 15 عاماً.. قطار الحبوب يربط مرفأ اللاذقية بحلب مجدداً

Lebanon 24
26-01-2026 | 05:00
أعلنت سوريا عن استئناف حركة قطارات نقل الحبوب بين مرفأ اللاذقية ومدينة حلب، في خطوة استراتيجية تنهي قطيعة استمرت عقداً ونصف العقد، مراراً بمحافظتي حمص وحماة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الرحلة الأولى انطلقت بهدف إعادة تفعيل النقل السككي وتعزيز دوره في تأمين المواد الأساسية. وأوضح معاون مدير فرع الخطوط الحديدية في اللاذقية، محمد الحاجي، أن تشغيل هذا الخط يساهم في تخفيف الضغط عن النقل الطرقي، والحد من ازدحام الشاحنات، وتقليل تهالك البنية التحتية للطرق الدولية.

وأشار الحاجي إلى أن النقل عبر السكك الحديدية يعد خياراً أكثر أماناً وكفاءة لنقل كميات ضخمة من الحبوب والمحروقات والمواد الصناعية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن ودعم الأمن الغذائي وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي تشغيل هذا "الشريان الحيوي" ضمن جهود حكومية أوسع لإحياء قطاع السكك الحديدية السورية، الذي تعرض لأضرار جسيمة وتوقف طويل خلال السنوات الماضية، مما يمثل عودة أحد أهم الخطوط الاستراتيجية للخدمة مجدداً.

