منوعات
بطريقة سرية داخل الطائرة.. كيف يحدد الطاقم الركاب المزعجين؟
Lebanon 24
27-01-2026
|
15:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد يبدو عمل مضيفة الطيران بسيطًا وساحرًا، يجمع بين السفر إلى وجهات رائعة وتقديم خدمة مميزة، إلا أن الواقع أكثر تعقيدًا.
خلال الرحلات، يواجه الطاقم أحيانًا ركابًا متغطرسين أو غير مهذبين، ما يعقد سير العمل ويزيد الضغوط على الموظفين.
في مقابلة حصرية مع موقع Express، كشفت مضيفة بريطانية أن الطاقم يعتمد على كلمات سرية وأكواد داخلية لتصنيف الركاب. على سبيل المثال، تُستخدم كلمة "ثمين" للإشارة إلى الركاب المزعجين، بهدف تنبيه الطاقم بشكل غير مباشر للتعامل معهم بحذر، مما قد يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة لهم طوال الرحلة.
مضيفات أخريات أكدن أن هناك رموزًا متنوعة بحسب شركات الطيران. فمصطلح "فيليب" يُستخدم للركاب الذين ارتكبوا أخطاءً ويُتوقع منهم خدمة أقل تميزًا، بينما كلمة "مع السلامة" تُشير إلى ركاب جذابين كطريقة سرية للمغازلة دون ذكر ذلك مباشرة.
توضح المضيفة أن هذه الرموز تساعد على تحسين كفاءة العمل داخل الطائرة. ويعتمد الطاقم بشكل أساسي على أرقام المقاعد والأبجدية الصوتية عند التعامل مع الطلبات بدلًا من الأسماء الحقيقية، لتسهيل التواصل وضمان السرية: "إذا أراد أحدهم شيئًا، نقول: 50
دلتا
أو 50 تشارلي، بدلًا من ذكر الاسم".
ومع أن هذا النظام يضمن انسيابية العمل، إلا أن هناك دائمًا رموز تحذيرية للركاب الذين قد يسيئون التصرف. فإذا وُصف الراكب بـ"فيليب
العزيز
"، يكون من الأفضل التحلي بالهدوء والاعتذار عن أي تصرف غير مناسب. (آرم نيوز)
