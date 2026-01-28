كارثة عالمية تلوح في الأفق.. "يوم القيامة" اقترب أكثر من أي وقت مضى!

كشفت نشرة علماء الذرة أمس الثلاثاء أن العلماء المسؤولين عن "ساعة يوم " ضبطوها على 85 ثانية قبل منتصف الليلة الماضية للمرة الأولى، محذرين من كارثة عالمية تلوح في الأفق.



وبهذا الضبط، أصبحت أقرب إلى منتصف الليل من أي وقت مضى في تاريخ الساعة، التي تم إنشاؤها عام 1947، بعد عامين من تأسيس المنظمة على يد ألبرت أينشتاين وجي أوبنهايمر وآخرين.



وهذا يعني أن خطر محو البشرية لنفسها من خلال حرب نووية أو الاحتباس الحراري العالمي أصبح الآن أكبر من أي وقت مضى منذ إنشاء الساعة.



ويتم الإعلان عن الضبط الرمزي للساعة مرة واحدة في العام.



وقال الباحثون إن ضبط الساعة يعتمد على مخاوف الخبراء بشأن السلوك العدواني للقوى النووية والصين والولايات المتحدة وأزمة المناخ والصراعات في والشرق الأوسط، والتأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي.



وفي الأعوام الماضية، اقتربت عقارب الساعة من منتصف الليل، من 100 ثانية إلى 90 ثانية، وفي العام الماضي إلى 89 ثانية.



Advertisement