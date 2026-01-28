تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

كارثة عالمية تلوح في الأفق.. "يوم القيامة" اقترب أكثر من أي وقت مضى!

Lebanon 24
28-01-2026 | 01:00
A-
A+
كارثة عالمية تلوح في الأفق.. يوم القيامة اقترب أكثر من أي وقت مضى!
كارثة عالمية تلوح في الأفق.. يوم القيامة اقترب أكثر من أي وقت مضى! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت نشرة علماء الذرة أمس الثلاثاء أن العلماء المسؤولين عن "ساعة يوم القيامة" ضبطوها على 85 ثانية قبل منتصف الليلة الماضية للمرة الأولى، محذرين من كارثة عالمية تلوح في الأفق.

وبهذا الضبط، أصبحت العقارب أقرب إلى منتصف الليل من أي وقت مضى في تاريخ الساعة، التي تم إنشاؤها عام 1947، بعد عامين من تأسيس المنظمة على يد ألبرت أينشتاين وجي روبرت أوبنهايمر وآخرين.

وهذا يعني أن خطر محو البشرية لنفسها من خلال حرب نووية أو الاحتباس الحراري العالمي أصبح الآن أكبر من أي وقت مضى منذ إنشاء الساعة.

ويتم الإعلان عن الضبط الرمزي للساعة مرة واحدة في العام.

وقال الباحثون إن ضبط الساعة يعتمد على مخاوف الخبراء بشأن السلوك العدواني للقوى النووية روسيا والصين والولايات المتحدة وأزمة المناخ والصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي.

وفي الأعوام الماضية، اقتربت عقارب الساعة من منتصف الليل، من 100 ثانية إلى 90 ثانية، وفي العام الماضي إلى 89 ثانية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: فنزويلا ستعود قريباً إلى عظمتها وازدهارها ربّما أكثر من أي وقت مضى
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: العالم تغير تماما منذ تأسيس منتدى دافوس وأصبح أكثر انقساما وتشرذما من أي وقت مضى
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: يجب أن نكون أقوى وأنجح من أي وقت مضى
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أصبحنا دولة قوية غنية أفضل من أي وقت مضى
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

أوكرانيا

العقارب

القيامة

النووي

البشري

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-27
Lebanon24
16:02 | 2026-01-27
Lebanon24
15:33 | 2026-01-27
Lebanon24
10:26 | 2026-01-27
Lebanon24
08:49 | 2026-01-27
Lebanon24
07:28 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24