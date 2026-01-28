تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-1
o
بشري
7
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
كارثة عالمية تلوح في الأفق.. "يوم القيامة" اقترب أكثر من أي وقت مضى!
Lebanon 24
28-01-2026
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت نشرة علماء الذرة أمس الثلاثاء أن العلماء المسؤولين عن "ساعة يوم
القيامة
" ضبطوها على 85 ثانية قبل منتصف الليلة الماضية للمرة الأولى، محذرين من كارثة عالمية تلوح في الأفق.
وبهذا الضبط، أصبحت
العقارب
أقرب إلى منتصف الليل من أي وقت مضى في تاريخ الساعة، التي تم إنشاؤها عام 1947، بعد عامين من تأسيس المنظمة على يد ألبرت أينشتاين وجي
روبرت
أوبنهايمر وآخرين.
وهذا يعني أن خطر محو البشرية لنفسها من خلال حرب نووية أو الاحتباس الحراري العالمي أصبح الآن أكبر من أي وقت مضى منذ إنشاء الساعة.
ويتم الإعلان عن الضبط الرمزي للساعة مرة واحدة في العام.
وقال الباحثون إن ضبط الساعة يعتمد على مخاوف الخبراء بشأن السلوك العدواني للقوى النووية
روسيا
والصين والولايات المتحدة وأزمة المناخ والصراعات في
أوكرانيا
والشرق الأوسط، والتأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي.
وفي الأعوام الماضية، اقتربت عقارب الساعة من منتصف الليل، من 100 ثانية إلى 90 ثانية، وفي العام الماضي إلى 89 ثانية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: فنزويلا ستعود قريباً إلى عظمتها وازدهارها ربّما أكثر من أي وقت مضى
Lebanon 24
ترامب: فنزويلا ستعود قريباً إلى عظمتها وازدهارها ربّما أكثر من أي وقت مضى
28/01/2026 09:09:13
28/01/2026 09:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: العالم تغير تماما منذ تأسيس منتدى دافوس وأصبح أكثر انقساما وتشرذما من أي وقت مضى
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: العالم تغير تماما منذ تأسيس منتدى دافوس وأصبح أكثر انقساما وتشرذما من أي وقت مضى
28/01/2026 09:09:13
28/01/2026 09:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: يجب أن نكون أقوى وأنجح من أي وقت مضى
Lebanon 24
ترامب: يجب أن نكون أقوى وأنجح من أي وقت مضى
28/01/2026 09:09:13
28/01/2026 09:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أصبحنا دولة قوية غنية أفضل من أي وقت مضى
Lebanon 24
ترامب: أصبحنا دولة قوية غنية أفضل من أي وقت مضى
28/01/2026 09:09:13
28/01/2026 09:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الشرق الأوسط
أوكرانيا
العقارب
القيامة
النووي
البشري
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2026-01-27
27/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قتله سيدة وأطفالها الثلاثة بتسميم العصير… هذا ما حلّ به!
Lebanon 24
بعد قتله سيدة وأطفالها الثلاثة بتسميم العصير… هذا ما حلّ به!
16:02 | 2026-01-27
27/01/2026 04:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة سرية داخل الطائرة.. كيف يحدد الطاقم الركاب المزعجين؟
Lebanon 24
بطريقة سرية داخل الطائرة.. كيف يحدد الطاقم الركاب المزعجين؟
15:33 | 2026-01-27
27/01/2026 03:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في قضيّة الإعتداء على إمرأة... قاضٍ يُحذّر من الاعتماد على رواية بارون نجل ترامب
Lebanon 24
في قضيّة الإعتداء على إمرأة... قاضٍ يُحذّر من الاعتماد على رواية بارون نجل ترامب
10:26 | 2026-01-27
27/01/2026 10:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يُروّج لفيلم زوجته ميلانيا الوثائقي
Lebanon 24
ترامب يُروّج لفيلم زوجته ميلانيا الوثائقي
08:49 | 2026-01-27
27/01/2026 08:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجة من الغبار الأبيض باتجاه لبنان.. متى ستعود الأمطار؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
موجة من الغبار الأبيض باتجاه لبنان.. متى ستعود الأمطار؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
03:10 | 2026-01-27
27/01/2026 03:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
Lebanon 24
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
12:38 | 2026-01-27
27/01/2026 12:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
قتل شقيقيه... جريمة مروّعة تهزّ الضاحية الجنوبيّة
05:41 | 2026-01-27
27/01/2026 05:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!
Lebanon 24
بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!
05:05 | 2026-01-27
27/01/2026 05:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
Lebanon 24
ما معنى تلويح "حزب الله" بالانخراط بالحرب؟
11:00 | 2026-01-27
27/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2026-01-27
برجك اليوم
16:02 | 2026-01-27
بعد قتله سيدة وأطفالها الثلاثة بتسميم العصير… هذا ما حلّ به!
15:33 | 2026-01-27
بطريقة سرية داخل الطائرة.. كيف يحدد الطاقم الركاب المزعجين؟
10:26 | 2026-01-27
في قضيّة الإعتداء على إمرأة... قاضٍ يُحذّر من الاعتماد على رواية بارون نجل ترامب
08:49 | 2026-01-27
ترامب يُروّج لفيلم زوجته ميلانيا الوثائقي
07:28 | 2026-01-27
داخل مسجد في تركيا... قتل شقيقه بعد جنازة والدتهما (فيديو)
فيديو
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
28/01/2026 09:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
28/01/2026 09:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
28/01/2026 09:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24