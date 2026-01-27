تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Lebanon 24
27-01-2026 | 23:00
برجك اليوم
 الحمل
اليوم مليء بالتحديات في العمل، لكن اهتمامك بها قد يفتح لك أبواب صداقات جديدة وشراكات مثمرة. في حياتك الشخصية، يمكن أن تكون علاقاتك أكثر دفئاً إذا تعاملت بإيجابية مع من حولك.
الثور
مهنيًا، يشهد يومك تخفيفًا للأعباء مع أخبار سارة من الزملاء. عاطفيًا، الوقت مناسب لاتخاذ قرارات مهمة في العلاقات أو التفكير بالارتباط الرسمي. صحياً، احرص على التحكم بالغضب لتجنب ارتفاع ضغط الدم.
الجوزاء 
تتلقى اليوم تطمينات مهمة بشأن مستقبلك المهني، فيما يمكن لشراكتك مع الحبيب في عمل مشترك أن تحقق نجاحاً بارزاً. القلق الليلي قد يؤثر على تركيزك خلال النهار.
السرطان
فرص استثنائية للسفر أو دراسة مشروع جديد قد تفيدك مهنياً. على الصعيد العاطفي، التركيز على العلاقات الشخصية يعطيك أملًا وتجددًا.
الأسد
اليوم مليء باللقاءات المفاجئة التي تضيف تنوعًا وحيوية ليومك المهني. عاطفيًا، الشراكات والارتباطات تحتل الأولوية، بينما ينصحك الفلك بتجنب المغامرات الخطرة للحفاظ على صحتك.
العذراء
قد تميل اليوم للانفعال مع من حولك، لكن الانسحاب الذكي أفضل لتجنب النزاعات. عاطفياً، شارك معرفتك ومهاراتك لإظهار ذكائك.
الميزان
يمثل اليوم بداية مرحلة جديدة مليئة بالنجاح والتميز. عاطفيًا، أي نتيجة إيجابية تجلب معها أحداثًا سعيدة. صحياً، الوقت مناسب للترفيه والسفر للاستجمام.
العقرب
الأشخاص المهمون في حياتك يدعمون نجاحك اليوم، لذا كن واثقًا عند تقديم أفكارك وآرائك.
القوس
اليوم مناسب للانفتاح على أفكار وتجارب جديدة قد توسع آفاقك. عاطفياً، يتميز بالهدوء واللقاءات الرومانسية بعيداً عن الضجيج.
الجدي
يومك مليء بالإبداع والفرص المهنية. عاطفياً، بعض العراقيل قد تحفزك على التقدم أكثر في العلاقة. صحياً، القلق يؤثر على راحتك، لذا من المفيد التحدث مع المقربين لتخفيف التوتر.
الدلو
قد تواجه اليوم عقبة أو شخصًا يعيق تقدمك. قيّم الوقت والطاقة المطلوبة لتجاوز هذه العقبات.
الحوت
يعتبر هذا الوقت مثاليًا لتعزيز جميع علاقاتك الشخصية سواء كانت جديدة أو قديمة. التواصل اليوم مصدر إلهام وأفكار قيّمة.
العراقي

العذراء

الرومان

العراق

التركي

الترك

أخبار

الأسد

