تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
28-01-2026 | 23:00
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
تشعر اليوم بحدة الحدس وبصيرة قوية، مما يمنحك القدرة على التعامل بحكمة ودبلوماسية مع المواقف المختلفة. قد تلهمك فكرة فنية أو مشروع جديد يفتح آفاقًا مهنية مهمة. على الصعيد العاطفي، تحتاج الأمور إلى هدوء ونقاش لتحديد قرارات مهمة، بينما صحتك تتحسن مع شرب الماء وممارسة اليوغا لتخفيف آلام الرقبة والظهر والصداع.
الثور
اليوم مناسب لممارسة الهوايات الفنية أو تزيين محيطك، ما يجلب المرح لك ولعائلتك. عاطفيًا، اختَر كلماتك بعناية لتعزيز الروابط مع الشريك. مهنيًا، كن نفسك ولا تلتزم بالقوالب التقليدية. الصحة تتحسن مع شرب الماء بكميات كافية لتخفيف الإحباط واستعادة النشاط.
الجوزاء
طاقتك الإبداعية عالية، وقد تميل للكتابة أو الموسيقى أو القيام برحلات قصيرة. عاطفيًا، تحتاج لإبداعك للتواصل مع الشريك بشكل مختلف. العمل يحتاج لتأني ومنح نفسك فرصة للتخلص من الإجهاد، والصحة تتحسن بالمشي والنشاط البدني الذي يعزز وضوح الذهن وقوة الجسم.
السرطان
اليوم يحمل طاقة إيجابية في العمل، حيث تبذل جهودًا لتلطيف أجواء العمل. عاطفيًا، تشهد العلاقة تحسنًا وفرصة لتجديد الروابط. الصحة تتحسن عند الاهتمام بمسؤولياتك وبتغذية جسدك بما يفيده.
الأسد
قد تختلف وجهات نظرك مع الآخرين بسبب أساليبك الإبداعية الجديدة. الحب يحتاج التفكير بهدوء حول مستقبل العلاقة، والعمل يتطلب الصدق والموضوعية بعيدًا عن الانفعالات. صحتك بحاجة للحذر والابتعاد عن الإرهاق غير الضروري.
العذراء
يميل اليوم للانغماس بالأنشطة الفردية وإعادة شحن طاقتك. عاطفيًا، ستتعلم تقدير الصفات الجميلة في الشريك رغم اختلاف وجهات النظر. العمل قد يحمل مفاجآت، والصحة تحتاج توازنًا بين التمارين الهوائية واللاهوائية للحفاظ على النشاط.
الميزان
اليوم يحمل مكافآت على جهودك السابقة وفرصًا إيجابية في العمل. عاطفيًا، قد تعيد الاتصال بشخص من الماضي. ممارسة الرياضة مع صديق تعزز صحتك العامة.
العقرب
تشعر بالتفاؤل والثقة في تحقيق أهدافك. عاطفيًا، وضح طريقتك الفكاهية لتجنب سوء التفاهم. العمل يتطلب دفع نفسك للأمام، والصحة تتحسن مع تجربة روتين رياضي جديد.
القوس
اليوم تميل للانعزال لإعادة شحن طاقتك. الحب يتطلب توضيح الأمور مع الشريك، والعمل يحتاج لحسم وعدم تردد. الاهتمام بنفسك يعزز رفاهيتك العامة.
الجدي
تتعامل مع الأمور بصبر وجدية. الحب يحتاج دعمًا للشريك لإحساسه بالاطمئنان. العمل يتطلب إعداد إجابات منطقية، والصحة تتطلب الحفاظ على التوازن النفسي والهدوء.
الدلو
قد تشعر بصعوبة النهوض، دلل نفسك لرفع معنوياتك. عاطفيًا، ركز على الأمور الممتعة مع الشريك. العمل يحمل أفكارًا إبداعية، والصحة تتحسن مع التدليك العميق لإعادة شحن الطاقة.
الحوت
اليوم يحمل منعطفًا مهمًا وفرصًا للتفكير في المستقبل أو الانتقال. عاطفيًا، ناقش الأمور مع الشريك لتعزيز العلاقة. العمل قد يشهد تحديات جديدة، والصحة تتحسن باليوغا وتمارين التنفس وحرارة الماء لتخفيف الطاقة العاطفية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 08:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

دبلوماسي

العذراء

العقرب

الرياض

رياضي

الأسد

القوس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
23:47 | 2026-01-28
Lebanon24
15:00 | 2026-01-28
Lebanon24
12:11 | 2026-01-28
Lebanon24
10:22 | 2026-01-28
Lebanon24
09:49 | 2026-01-28
Lebanon24
08:57 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24