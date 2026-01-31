هل من أنف مثالي يُناسب الجميع؟

يقول أخصائي جراحة التجميل الدكتور كروغليك أن معظم الناس يعتقدون أن الأنف المثالي يجب أن يكون صغيرا، رفيعا، ومستقيما.ويؤكد انه أنه لا يوجد شكل مثالي للأنف، لأنه جزء من صورة متكاملة للوجه. ويضيف:"الأنف يجب أن يتناسب مع ملامح الوجه وخطوطه الجانبية، ونظرة الوجه، وحتى طريقة الكلام والابتسامة، بالإضافة إلى بنية وطول الجسم".وأوضح أن الأنف الصغير جدا على وجه شخص طويل القامة وذو ملامح بارزة قد يبدو غير متناسق، ويشوه سماته الشخصية. وأضاف:"بصريا، قد يثقل الأنف الصغير الجزء السفلي من الوجه والذقن، ما يفاقم عدم التناسق بين وعظام الخدين وشكل الوجه البيضاوي، ويبرز عدم التناسق الذي لم يكن ملحوظا سابقا".ولفت إلى أن المعايير المثالية للأنف التي تُروج على وسائل التواصل الاجتماعي لا تراعي الفروق الشخصية لكل فرد، مثل سمك الجلد، وبنية الوجه، وتعبيرات الوجه، والبنية الجسدية، والأهم وظائف الجهاز التنفسي.وأكد الدكتور كروغليك أن عملية تجميل الأنف الحديثة دائما شخصية، إذ لكل شخص حل مناسب، ومهمة هي ابتكار أنف طبيعي ومتناسق مع الوجه دون أن يلفت الانتباه إليه، لضمان نتيجة مستدامة لسنوات طويلة.(روسيا اليوم)