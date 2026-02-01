دراسة إيطالية: عمر الهرم الأكبر قد يتجاوز 25 ألف عام

أعادت دراسة إيطالية حديثة ومثيرة للجدل فتح ملف "لغز الهرم الأكبر" في ، مقترحةً تسلسلاً زمنياً يصدم القواعد المستقرة في علم المصريات، ومفاده أن هذا الصرح قد يكون أقدم من التاريخ المتعارف عليه بآلاف السنين.



واستند المهندس ألبرتو دونيني، من جامعة ، في دراسته التي نشرها موقع " ميل"، إلى ما وصفه بـ"طريقة التعرية النسبية". وقام دونيني بفحص 12 نقطة حول قاعدة الهرم، مقارناً مقدار التآكل في الأحجار المكشوفة منذ البناء مع أحجار أخرى لم تنكشف إلا قبل 675 عاماً عند إزالة كسوة الهرم.



وخلصت الدراسة إلى أن متوسط عمر الهرم يقارب 24 ألفاً و900 عام، مع احتمالات إحصائية تشير إلى نطاق زمني يتراوح بين 11 ألفاً و39 ألف عام، وهو ما يتجاوز بكثير التقدير التقليدي الذي يربط بناءه بالعام 2580 . وبناءً على هذه النتائج، اقترح دونيني أن الفرعون خوفو ربما قام بـ"ترميم" الهرم وليس بناؤه من الصفر.



ورغم إقرار الباحث بأن عوامل التغير المناخي والأمطار والرمال تزيد من نسبة "عدم اليقين" في الحسابات، إلا أن اتساق النتائج أعاد التساؤل حول هوية البناة الحقيقيين والمعارف المعمارية المتقدمة في عصور سحيقة لم يُعرف عنها وجود حضارات منظمة، ما يضع دقة محاذاة أهرامات الجيزة وأبو الهول تحت مجهر البحث من جديد.





Advertisement