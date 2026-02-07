تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
قفز إلى نهر هربا من فيلة.. فقتله تمساح ضخم!
Lebanon 24
07-02-2026
04:11
في حادثة مأساوية، لقي صياد مصرعه على يد تمساح بعد فراره من قطيع من الأفيال في شرق زامبيا.
وفي التفاصيل، كان دين نيرندا، البالغ من العمر 52 عامًا، عائدًا من رحلة صيد مع صديقين له يوم الأربعاء الماضي عندما صادفوا الأفيال فجأة.
فرّ الثلاثة طلبًا للأمان، وقفز نيرندا في مجرى مائي قرب نهر لوانغوا في محاولة يائسة للنجاة من الفيلة.
وقال
قائد الشرطة
المحلية،
روبرتسون
مويمبا، للصحافيين: "في تلك اللحظة، هاجمه تمساح وعضّ فخذه الأيمن". وأفادت الشرطة أن نيرندا تمكن من صدّ التمساح بضربه بعصا، ثم سحب نفسه خارج الماء.
وسارع صيادان آخران، كانا يراقبان الموقف من بعيد، لمساعدته وحملاه من
ضفة النهر
بينما كان ينزف بغزارة. وأضاف مويمبا: "حاولا إيقاف النزيف، لكنه للأسف فارق الحياة".
