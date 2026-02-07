بلوغر حاولت إنهاء حياتها في بث مباشر.. وهذا ما حصل

دخلت "روح" في حالة انهيار نفسي حاد خلال بث مباشر عبر حسابها على ، عبّرت فيه عن معاناة نفسية شديدة، وألمحت إلى نيتها إنهاء حياتها أمام عدد كبير من المتابعين.وأطلت روح خلال البث في حالة اضطراب وانفعال واضحين، وقدّمت اعتذارا مؤثرا لجمهورها قائلة: "آسفة إن هذا آخر مشهد ستروني فيه"، متحدثة عن تعرضها، بحسب قولها، لحملات ابتزاز وتنمّر وتشويه استمرت أياما.ولفتت إلى أن الأزمة تفاقمت على خلفية خلافات مع إحدى السيدات، قالت إنها لاحقتها بالإساءة، لا سيما بعد علمها بتقدم شخص لخطبتها، ما أشعل موجة من التعليقات الجارحة والاتهامات التي لم تعد قادرة على تجاهلها.وخلال البث، تناولت روح أدوية، ما أحدث صدمة واسعة بين المتابعين، ودفع كثيرين إلى إطلاق نداءات استغاثة عبر التعليقات والتواصل مع الجهات المعنية، التي تمكنت من الوصول إليها في الوقت المناسب ونقلها إلى جهة طبية متخصصة لتلقي الرعاية اللازمة.وكانت البلوغر المصرية قد نشرت، قبل ساعات من البث، منشورا اعتبره متابعون رسالة وداع، عبّرت فيه عن شعورها بالإرهاق والعجز النفسي.