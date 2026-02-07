تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
بلوغر حاولت إنهاء حياتها في بث مباشر.. وهذا ما حصل
Lebanon 24
07-02-2026
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخلت
البلوغر
المصرية
"روح" في حالة انهيار نفسي حاد خلال بث مباشر عبر حسابها على
فيسبوك
، عبّرت فيه عن معاناة نفسية شديدة، وألمحت إلى نيتها إنهاء حياتها أمام عدد كبير من المتابعين.
وأطلت روح خلال البث في حالة اضطراب وانفعال واضحين، وقدّمت اعتذارا مؤثرا لجمهورها قائلة: "آسفة إن هذا آخر مشهد ستروني فيه"، متحدثة عن تعرضها، بحسب قولها، لحملات ابتزاز وتنمّر وتشويه استمرت أياما.
ولفتت إلى أن الأزمة تفاقمت على خلفية خلافات مع إحدى السيدات، قالت إنها لاحقتها بالإساءة، لا سيما بعد علمها بتقدم شخص لخطبتها، ما أشعل موجة من التعليقات الجارحة والاتهامات التي لم تعد قادرة على تجاهلها.
وخلال البث، تناولت روح أدوية، ما أحدث صدمة واسعة بين المتابعين، ودفع كثيرين إلى إطلاق نداءات استغاثة عبر التعليقات والتواصل مع الجهات المعنية، التي تمكنت من الوصول إليها في الوقت المناسب ونقلها إلى جهة طبية متخصصة لتلقي الرعاية اللازمة.
وكانت البلوغر المصرية قد نشرت، قبل ساعات من البث، منشورا اعتبره متابعون رسالة وداع، عبّرت فيه عن شعورها بالإرهاق والعجز النفسي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتهام سائقة بالقتل غير العمد بعد بث مباشر على تيك توك أثناء القيادة
Lebanon 24
اتهام سائقة بالقتل غير العمد بعد بث مباشر على تيك توك أثناء القيادة
07/02/2026 23:36:01
07/02/2026 23:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: حصل لقاء مباشر اليوم بين ويتكوف وكوشنير مع عراقجي خلال مفاوضات مسقط
Lebanon 24
أكسيوس: حصل لقاء مباشر اليوم بين ويتكوف وكوشنير مع عراقجي خلال مفاوضات مسقط
07/02/2026 23:36:01
07/02/2026 23:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حاول سلوت توجيه رسالة إلى صلاح بشكل غير مباشر؟
Lebanon 24
هل حاول سلوت توجيه رسالة إلى صلاح بشكل غير مباشر؟
07/02/2026 23:36:01
07/02/2026 23:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... لصوصٌ حاولوا إقتحام منزل الفنان علي الديك وهذا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو... لصوصٌ حاولوا إقتحام منزل الفنان علي الديك وهذا ما حصل
07/02/2026 23:36:01
07/02/2026 23:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
المصرية
البلوغر
فيسبوك
مصرية
المعن
البلو
مصري
سيدا
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشهد سينمائي في الغابة.. نهاية المأساوية لرجل حاصرته الأفيال والتماسيح
Lebanon 24
مشهد سينمائي في الغابة.. نهاية المأساوية لرجل حاصرته الأفيال والتماسيح
16:21 | 2026-02-07
07/02/2026 04:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدة يابانية تحرم السياح من أجمل مهرجاناتها
Lebanon 24
بلدة يابانية تحرم السياح من أجمل مهرجاناتها
15:14 | 2026-02-07
07/02/2026 03:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بين كيت وميغان.. من منهما سرقت "روح" الأميرة ديانا؟
Lebanon 24
بين كيت وميغان.. من منهما سرقت "روح" الأميرة ديانا؟
14:13 | 2026-02-07
07/02/2026 02:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فاجعة الأسبوع الماضي.. عاصفة جديدة تضرب الأندلس وإكستريمادورا
Lebanon 24
بعد فاجعة الأسبوع الماضي.. عاصفة جديدة تضرب الأندلس وإكستريمادورا
11:58 | 2026-02-07
07/02/2026 11:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جورجيا ميلوني تُثير الجدل من جديد... نامت خلال حفل افتتاح الأولمبياد (صور)
Lebanon 24
جورجيا ميلوني تُثير الجدل من جديد... نامت خلال حفل افتتاح الأولمبياد (صور)
10:12 | 2026-02-07
07/02/2026 10:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
05:00 | 2026-02-07
07/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
04:30 | 2026-02-07
07/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:21 | 2026-02-07
مشهد سينمائي في الغابة.. نهاية المأساوية لرجل حاصرته الأفيال والتماسيح
15:14 | 2026-02-07
بلدة يابانية تحرم السياح من أجمل مهرجاناتها
14:13 | 2026-02-07
بين كيت وميغان.. من منهما سرقت "روح" الأميرة ديانا؟
11:58 | 2026-02-07
بعد فاجعة الأسبوع الماضي.. عاصفة جديدة تضرب الأندلس وإكستريمادورا
10:12 | 2026-02-07
جورجيا ميلوني تُثير الجدل من جديد... نامت خلال حفل افتتاح الأولمبياد (صور)
09:38 | 2026-02-07
مُصالحة تتحوّل إلى إشكال وإطلاق نار... شاهدوا الفيديو
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
07/02/2026 23:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
07/02/2026 23:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
07/02/2026 23:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24