تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
سائحان فرنسيان يختتمان رحلة مشي استمرت سنة ونصف
Lebanon 24
08-02-2026
|
02:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد نحو عام ونصف من السير عبر 16 دولة، وصل سائحان فرنسيان السبت إلى شنغهاي في شرق
الصين
، منهين رحلة انطلقت من
فرنسا
عام 2024.
وبلغ
بنجامين
أومبلو (27 عاماً) مع صديقه لويك فوازو (26 عاماً) بولفار بوند المحاذي لنهر هوانغبو، وقال أومبلو عند الوصول إنهما كانا يفكران في هذه اللحظة "كل يوم تقريباً" لأكثر من عام، واصفاً شعورهما بأنه لا يوصف.
وكان الصديقان قد غادرا مدينة آنسي في
جبال الألب
الفرنسية
في أيلول 2024، واضعين هدف الوصول إلى الساحل الصيني سيراً على الأقدام ضمن "مغامرة" أرادا من خلالها زيارة الصين من دون السفر جواً التزاماً بقناعاتهما البيئية.
وانتهت الرحلة بعد 518 يوماً، قطعا خلالها نحو 12850 كيلومتراً مشياً، باستثناء جزء في
روسيا
تنقلا فيه بالحافلة لأسباب تتعلق بالسلامة.
وتجمع نحو خمسين شخصاً عند نقطة انطلاق آخر عشرة كيلومترات، وانضم إليهما صحافيون وفرنسيون مقيمون في شنغهاي وآخرون. وقال فوازو إنه إذا بدت الأحلام "جنونية" فعلى أصحابها البدء "خطوة خطوة". وعندما سُئل عمّا سيفعله أولاً بعد النهاية، أجاب مازحاً: "أريد أن أنام ما طاب لي!". (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رحلة انتهت بمأساة… هذا ما حصل مع سائحة روسية في تايلاند!
Lebanon 24
رحلة انتهت بمأساة… هذا ما حصل مع سائحة روسية في تايلاند!
08/02/2026 12:34:40
08/02/2026 12:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية اليمنية: تم اليوم تسيير أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية لنقل السائحين الأجانب العالقين في جزيرة سقطرى
Lebanon 24
الخارجية اليمنية: تم اليوم تسيير أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية لنقل السائحين الأجانب العالقين في جزيرة سقطرى
08/02/2026 12:34:40
08/02/2026 12:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حادث مميت.. رحلة سائحة تحوّلت إلى أكبر كابوس
Lebanon 24
بسبب حادث مميت.. رحلة سائحة تحوّلت إلى أكبر كابوس
08/02/2026 12:34:40
08/02/2026 12:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي: إلغاء قانون قيصر تتويج لرحلة استمرت 7 أشهر وتصويت اليوم سيكون شبه معجزة (الجزيرة)
Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا المركزي: إلغاء قانون قيصر تتويج لرحلة استمرت 7 أشهر وتصويت اليوم سيكون شبه معجزة (الجزيرة)
08/02/2026 12:34:40
08/02/2026 12:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نهر هوانغبو
جبال الألب
سكاي نيوز
الفرنسية
سكاي نيو
بنجامين
التزام
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب قفزة كلب.. شابة تبتلع ملعقة طولها 17 سنتيمتراً
Lebanon 24
بسبب قفزة كلب.. شابة تبتلع ملعقة طولها 17 سنتيمتراً
04:45 | 2026-02-08
08/02/2026 04:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
من العقارات إلى مشروب المتّة… هذا جديد مشاريع بارون ترامب
Lebanon 24
من العقارات إلى مشروب المتّة… هذا جديد مشاريع بارون ترامب
02:46 | 2026-02-08
08/02/2026 02:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يحتفل العالم بالشهر الأكثر رومانسية؟
Lebanon 24
كيف يحتفل العالم بالشهر الأكثر رومانسية؟
02:30 | 2026-02-08
08/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات فلكية تحدد أول أيام رمضان وعيد الفطر.. وهذا عدد أيام الصيام
Lebanon 24
تقديرات فلكية تحدد أول أيام رمضان وعيد الفطر.. وهذا عدد أيام الصيام
01:18 | 2026-02-08
08/02/2026 01:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
01:11 | 2026-02-08
08/02/2026 01:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
10:30 | 2026-02-07
07/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
14:07 | 2026-02-07
07/02/2026 02:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:45 | 2026-02-08
بسبب قفزة كلب.. شابة تبتلع ملعقة طولها 17 سنتيمتراً
02:46 | 2026-02-08
من العقارات إلى مشروب المتّة… هذا جديد مشاريع بارون ترامب
02:30 | 2026-02-08
كيف يحتفل العالم بالشهر الأكثر رومانسية؟
01:18 | 2026-02-08
تقديرات فلكية تحدد أول أيام رمضان وعيد الفطر.. وهذا عدد أيام الصيام
01:11 | 2026-02-08
برجك اليوم
23:36 | 2026-02-07
خلال دقيقة واحدة.. 3 هزات أرضية ضربت تركيا
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
08/02/2026 12:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
08/02/2026 12:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
08/02/2026 12:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24