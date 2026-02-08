سائحان فرنسيان يختتمان رحلة مشي استمرت سنة ونصف

بعد نحو عام ونصف من السير عبر 16 دولة، وصل سائحان فرنسيان السبت إلى شنغهاي في شرق ، منهين رحلة انطلقت من عام 2024.



وبلغ أومبلو (27 عاماً) مع صديقه لويك فوازو (26 عاماً) بولفار بوند المحاذي لنهر هوانغبو، وقال أومبلو عند الوصول إنهما كانا يفكران في هذه اللحظة "كل يوم تقريباً" لأكثر من عام، واصفاً شعورهما بأنه لا يوصف.



وكان الصديقان قد غادرا مدينة آنسي في في أيلول 2024، واضعين هدف الوصول إلى الساحل الصيني سيراً على الأقدام ضمن "مغامرة" أرادا من خلالها زيارة الصين من دون السفر جواً التزاماً بقناعاتهما البيئية.



وانتهت الرحلة بعد 518 يوماً، قطعا خلالها نحو 12850 كيلومتراً مشياً، باستثناء جزء في تنقلا فيه بالحافلة لأسباب تتعلق بالسلامة.



وتجمع نحو خمسين شخصاً عند نقطة انطلاق آخر عشرة كيلومترات، وانضم إليهما صحافيون وفرنسيون مقيمون في شنغهاي وآخرون. وقال فوازو إنه إذا بدت الأحلام "جنونية" فعلى أصحابها البدء "خطوة خطوة". وعندما سُئل عمّا سيفعله أولاً بعد النهاية، أجاب مازحاً: "أريد أن أنام ما طاب لي!". (سكاي نيوز)

