Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

بسبب قفزة كلب.. شابة تبتلع ملعقة طولها 17 سنتيمتراً

Lebanon 24
08-02-2026 | 04:45
بسبب قفزة كلب.. شابة تبتلع ملعقة طولها 17 سنتيمتراً
بسبب قفزة كلب.. شابة تبتلع ملعقة طولها 17 سنتيمتراً photos 0
تحولت لحظة عشاء عادية داخل منزل في بلجيكا إلى حالة طبية نادرة، بعدما ابتلعت شابة ملعقة بطول 17 سنتيمتراً دفعة واحدة إثر قفزة مفاجئة من كلبها أثناء تناولها الطعام.

وبحسب ما روت ريمي أملينكس (28 عاماً)، كانت تتناول الزبادي على الأريكة حين قفز كلبها من فصيلة "الهنغاريان فيزلا" على جسدها بشكل مفاجئ، لتنزلق الملعقة داخل حلقها. وقالت في تصريحات صحفية: "شعرت بالملعقة تنزلق إلى معدتي، ولم يكن هناك وقت للتفكير".

ورغم خطورة ما حدث، فضّلت الشابة عدم إبلاغ شريكها في البداية بدافع الحرج، قبل أن تبدأ لاحقاً أعراض مزعجة مثل الغثيان وانتفاخ البطن والشعور بحركة جسم غريب، ما صعّب عليها النوم.

وعند مراجعة الأطباء، تبيّن أن الملعقة أكبر من أن تمر عبر الجهاز الهضمي بشكل طبيعي، ما استدعى تدخلاً عاجلاً. وبعد انتظار يومين تحت المراقبة، خضعت ريمي لعملية منظار معدة تحت التخدير الموضعي، حيث قام الأطباء بتدوير الملعقة بحذر داخل المعدة لسحبها، ما تسبب بنزيف طفيف والتهاب مؤقت في الحلق.

وأكد الفريق الطبي عدم تسجيل مضاعفات دائمة، فيما قررت ريمي الاحتفاظ بالملعقة بعد استخراجها كـ"ذكرى" للحادثة، مشيرة إلى أن شريكها يخطط لتحويلها إلى قطعة فنية داخل المنزل.

وأثارت القصة تفاعلاً على مواقع التواصل بين تعليقات ساخرة وأخرى محذّرة، مع إعادة تسليط الضوء على حوادث منزلية غير متوقعة قد تبدأ بقفزة "بريئة".
